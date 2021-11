Verstappen op het matje bij stewards, gridstraf bijna zeker

Het begint er telkens vervelender uit te zien. Verstappen is op het matje geroepen.

De laatste paar Grand Prix’ zullen zeer grimmig gaan worden. Moddergooien, verbale verwensingen, verwijten: de twee topteams zijn lekker met elkaar in de weer. Met name Toto Wolff weet geregeld zijn boodschap te verspreiden. Het is uiteraard de spanning die natuurlijk iedereen parten speelt. De arme man zou bijna zijn achtste wereldtitel gaan missen.

Maar daar hoeft hij niet zo bang meer voor te zijn. Niet alleen is de Mercedes W12 sinds Brazilië 0,7 seconden sneller dan de rest, ook op Losail International Circuit is de auto van Hamilton van een andere orde. Waar de snelheid van Verstappen en Hamilton lange tijd min of meer gelijk was of een paar honderdste scheelde, is het gat nu een halve seconde in de kwalificatie. Dat is is de afgelopen 25 jaar F1 nog nooit gebeurd. Hoedje af voor de ingenieurs van Mercedes!

Verstappen op het matje

Maar het gat wordt mogelijk nog veel groter. Verstappen moet op het matje komen bij de stewards. Hij heeft namelijk gele vlaggen genegeerd. Die waren er vanwege de klapband van Pierre Gasly. Eerst was er enkel geel (gevaar dreigt, coureurs moeten aantoonbaar langzamer rijden), daarna was er dubbel geel (direct gevaar, snelle ronde direct afbreken).

Valtteri Bottas en Carlos Sainz moeten zich verantwoorden omdat ze door ENKEL geel zijn blijven doorrijden. Uiteraard kunnen er soms verzachtende omstandigheden zijn, maar daar lijkt het niet op. Normaal gesproken staat hier een straf op van drie gridplaatsen. De overtreding van Verstappen is serieuzer, want hij bleef door stampen tijdens DUBBEL geel. Daarvoor staat normaal gesproken een straf van vijf gridplaatsen.

Garry Connelly

De Stewards voor de GP van Qatar zijn Tom Mayer, Amro Al Hamad, Emmanuelle Pirro en … Garry Connelly! Die laatste is toevallig telkens aanwezig als Verstappen een grid- of tijdstraf ontvangt. Nu volgt die man simpel het protocol, overigens.

Christian Horner gaf gisteren al aan dat de enige kans voor Verstappen bij de start is om Hamilton te verschalken, maar vanaf P7 is dat uiteraard onmogelijk. Overigens heeft Verstappen een voorsprong van 14 punten, dus hij kan ‘de schade’ hebben. Ondanks dat wij Nederlanders verbolgen zijn over de snelle Mercedessen, die Red Bulls zijn alsnog sneller dan het hele veld. Een derde plaats met het hoofd koel houden is dus alsnog goed mogelijk.

Natuurlijk zullen wij je op de hoogte houden van de uitspraak. Om 13:00 uur (11:00 ‘onze’ tijd) moeten de Bottas, Sainz en Verstappen op het matje komen. Uiteraard zullen wij dit artikel updaten zodat je niets mis van de GP van Qatar 2021!

Via: Formula1.com