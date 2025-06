Waarom er vandaag meer bergingsauto’s rondrijden in Nederland

Bergers gaan het vandaag extra druk krijgen.

Mocht je op een of andere manier het weerbericht gemist hebben: het wordt lekker warm vandaag. Tropisch warm zelfs, met temperaturen van boven de 30 graden in veel provincies. Uiteraard is heel Nederland meteen in rep en roer, omdat de temperatuur iets afwijkt van de norm. Ook al zijn er genoeg landen waar het heel de zomer 30 graden is.

Enfin, Rijkswaterstaat heeft ook actie ondernomen. Vandaag gaat hun hitteprotocol van kracht. Dit wordt per provincie beoordeeld. Het protocol gaat van kracht in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Wat houdt dit hitteprotocol precies in? Nou, dat Rijkswaterstaat sneller in actie komt als je gestrand bent. Bij iedere melding wordt nu standaard een bergingsauto op pad gestuurd. Die brengen gestrande automobilisten vervolgens naar een plek met voorzieningen, zoals een tankstation. We waren een beetje cynisch in de inleiding, maar dat is toch aardig van Rijkswaterstaat.

De organisatie roept reizigers ook op om zelf maatregelen te nemen. Ze adviseren flesjes koud water mee te nemen (logisch) en een paraplu (iets minder logisch). Dat laatste is ter bescherming tegen de zon. Bij Skoda’s en Rolls-Royces is deze standaard aanwezig, dat scheelt.

Het hitteprotocol is niet van kracht in Zeeland, Drenthe, Friesland en Groningen, omdat het daar net niet warm genoeg is. In deze provincies krijg je vandaag geen voorkeursbehandeling en heb je dus eh… pech.

Foto: Rolls-Royce Cullinan op de bergingswagen, gespot door @fatishsolak