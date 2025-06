13 jaar oude Model S krijg nóg een opfrisbeurt

De Model S is nog niet dood: de vernieuwde versie is hier.

De Model S is eigenlijk al een tijdje niet meer relevant, maar Tesla doet niet aan nieuwe generaties. In plaats daarvan komen ze weer met een update. We wisten al een tijdje dat die eraan zat te komen, maar de vraag was hoe uitgebreid de update zou zijn. Dat kunnen we nu vertellen.

Het is zeker geen compleet grondige facelift, zoals de Model Y. In plaats daarvan zijn er subtiele aanpassingen gedaan. Tesla wil niet al te veel meer investeren in de Model S, wat op zich logisch is. Naast de Model S heeft ook de Model X meteen een update gekregen.

Aan het uiterlijk van de standaard Model S is niks veranderd, maar de Plaid heeft wél een nieuwe look gekregen. De Plaid moest het voorheen alleen hebben van een spoilerlipje, maar nu heeft de topversie unieke voor- en achterbumpers gekregen. Als je een sedan hebt met 1.020 pk mag je dat best zien, nietwaar? De aanpassingen zorgen bovendien voor betere aerodynamica.

Zoals gezegd blijft de standaard Model S ongewijzigd, maar wel zijn er nieuwe velgen. Je kunt kiezen uit 19 inch Magnetite velgen (standaard) en 21 inch Velarium velgen. Door de grotere velgmaat heb je minder range, maar de 21 inch velgen zijn wel aerodynamischer. Dat maakt een hogere topsnelheid mogelijk. Verder kun je een nieuwe kleur aanvinken: Frost Blue Metallic.

Dan zijn er nog wat subtiele technische upgrades. Zo is het onderstel aangepast voor meer comfort en is de geluidsisolatie van het interieur verbeterd. Verder is er een nieuwe camera aan de voorkant en adaptieve koplampen. Aan de specs verandert verder weinig, je hebt alleen wat meer range vanwege de velgen.

Op deze manier moet de Model S er weer even tegenaan kunnen. We verwachten niet dat dit de verkopen een enorme boost gaat geven, want zo baanbrekend zijn de upgrades niet. Bovendien is de Model S met deze update nóg duurder geworden in de VS. Dat kunnen we dus ook in Nederland verwachten. En de Model S kost nu al minstens €110.990…