Waarom jij een Audi Q7 wil

De Audi Q7 is de allergrootste Audi. Letterlijk.

Audi is altijd een vrij bescheiden merk geweest met een ingetogen uitstraling. Het was de perfecte auto voor mensen die een Saab net niet goed genoeg vonden en een BMW of Mercedes iets te potsierlijk.

Maar Audi ging na de milleniumwisseling vol in de aanval bij die twee met een arsenaal aan nieuwe modellen. Denk aan diverse RS-modellen die sneller zijn dan de M en AMG-modellen. Ook kwam er een Audi R8 als supersportwagen om de merknaam nog meer glans te geven. De letterlijk grootste toevoeging was echter de Audi Q7.

Met name in de Verenigde Staten zijn dit soort auto’s mateloos populair. Audi hield zich dan ook niet in met de Audi Q7: het is een enorme auto. Of eigenlijk auto’s, want er zijn twee generaties. Het toffe is dat je alle Audi kwaliteiten hebt, maar dan in een enorme SUV. Je kunt er met zeven personen in zitten. Dan moet je geen twee meter lange kinderen hebben voor de achterste twee stoelen, maar er is veel ruimte.

Ook handig is dat de Q7 altijd is voorzien van quattro-vierwielaandrijving. Dat houdt in dat je altijd permanente vierwielaandrijving tot je beschikking hebt. De Audi Q7 is het zustermodel van de Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Bentayga, Audi Q8 of Lamborghini Urus. Van al die auto’s is de Q7 het meest praktisch ingesteld. De Q7 staat qua prijs net boven de Volkswagen Touareg, maar onder de Porsche Cayenne. Wel zijn dat vijfzitters en kun je dus met zeven man op pad in een Q7.

Niet nodig, maar wel leuk zijn de dikke uitvoeringen. Nu is er niet zoiets als een kale Q7. Ook zijn er eigenlijk geen kleine motoren leverbaar geweest: het begint pas bij een 3.0 V6. De eerste generatie kon je kortstondig bestellen met een 6.0 V12 TDI die in iets aangepaste vorm ook in de Le Mans-racer van Audi lag.

De tweede generatie Audi Q7 is er als SQ7. Eerste met een potente 4.0 V8 TDI, later met een 4.0 TFSI op benzine. In beide gevallen zijn het bijzonder snelle apparaten die van alle luxe zijn voorzien. Voor de mensen die lange afstanden rijden zijn er ook meer bescheiden diesels. In Nederland zijn wellicht de e-tron plug-in hybrides het meeste interessant. Aanvankelijk combineerde Audi die met een TDI-motor, later met TFSI-motoren.

De Audi Q7 is nieuw een behoorlijk prijzige auto. Een ton ben je al gauw kwijt en dat is nog voordat je de (zeer) uitgebreide optielijsten erbij pakt. Gelukkig is er ook een heel erg groot aanbod aan occasions. Grote SUV’s schrijven met name de eerste paar jaar erg hard af en de Audi Q7 is geen uitzondering. Natuurlijk zijn de kosten om zo’n Q7 rijdend te houden niet laag, maar je krijgt wel heel erg veel geld voor je auto.