Gaat Mercedes nog een race winnen dit jaar?

Het is overduidelijk niet hun beste seizoen sinds 2014, maar de groei die ze lijken te maken is indrukwekkend. Wat denkt Toto Wolff ervan?

Het eerste seizoen dat een team aanzienlijk slechter presteert dan voorheen is altijd lastig te managen. Je doet alles precies hetzelfde als voorgaande jaren, maar het effect is niet meer hetzelfde. Dan heb je altijd een beetje paniek in de tent.

Waar je in het voetbal altijd de keeper of de scheids de schuld kan geven, kun je in de Formule 1 de schuld geven aan de auto. Maar ja, die ontwikkel je ook zelf, dus je kraakt in principe je zelf af.

Flinke dip

Bij Mercedes hebben ze een flinke dip te verwerken gehad. Aan het begin van dit seizoen waren ze amper sneller dan Haas en Alfa Romeo (die verrassend snel waren), maar de laatste paar races melden ze zich steevast vooraan aan het veld, met een prachtige pole position voor George Russell tijdens de kwalificatie van de GP van Hongarije 2022.

De grote vraag is natuurlijk: gaat Mercedes nu mee doen voor de prijzen? Toto Wolff is hoopvol doch kritisch erover:



We zijn nog niet in de positie om te kunnen vechten voor overwinningen. Maar we komen telkens dichterbij. We moeten het momentum zien te behouden en de druk er volop houden. Er komt een intense tweede seizoenshelft aan, met negen kansen om verbeteringen te vinden, vooruitgang te boeken en om Ferrari en Red Bull uit te dagen voor de overwinning. Toto Wolff, denk niet te winnen dit jaar maar toch ook wel.

Gaat Mercedes nog winnen in 2022?

Het belangrijkste aspect voor Spa gaat het porpoising worden. Bij Mercedes hebben ze altijd ‘volgens het boekje’ gehandeld (aldus Mercedes), terwijl Ferrari en Red Bull de ‘grenzen hebben opgezocht’. Vanaf Spa gaat er een nieuwe ’technical directive’ in. Dat betekent dat er nieuwe regels zijn omtrent porpoising.

Wat dat betreft wordt dit wel het uur van de waarheid voor Toto Wolff, want Paul Ricard en Silverstone zijn snaarstrakke circuits, terwijl Hongarije vrij langzaam is. In die drie gevallen heb je sowieso iets minder last van het beruchte ‘bruinvissen’.

Het zal sowieso een bijzonder jaar worden als het Mercedes niet lukt om vooraan te eindigen, dan zal 2022 het eerste seizoen zijn dat Lewis Hamilton geen enkele race wint.

Wat denk jij? Gaan Lewis Hamilton en George Russell zich weer mengen om de strijd om de overwinning, of is het verschil stiekem groter dan dat het lijkt? Of vallen die FIA-regels wel mee? Laat het weten, in de comments!

