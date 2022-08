Koop nu deze originele Ruf Cayenne met 600 pk!

Jazeker, een originele Ruf Cayenne. Een echte! Bestonden die dan?

Afglopen week onthulde Ruf zijn laatste project, de Bergmeister. Dat is een 993, maar compleet opnieuw opgebouwd in de sfeer van de originele Bergspyders van Porsche. Een zo puur mogelijke sportwagen met een zo laag mogelijk gewicht. Wat dat betreft is het bijzonder dat Ruf het ooit ook eens op de compleet andere manier heeft geprobeerd en wel met de Ruf Dakara!

Mocht je de Ruf Dakara niet kennen, dan verwijten we je niets. Deze Ruf Cayenne is namelijk heel erg zeldzaam. Het idee erachter was stiekem best puik. Heel veel tuners name een Cayenne onder handen en maakten deze bruter, maar ook ordinairder. Tuners als TechArt, Haman, Gemballa en dergelijke verkochten de meest afschuwelijke kits. Met zo’n bodykit heb je middels een paar simpele ingrepen een dramatisch effect. Bij Ruf gaan ze precies anders te werk.

Neus van de 911: Dakara

Zij pakten de Cayenne eventjes heel erg flink bij de kladden, zonder dat het direct opviel. Maar dat deed Ruf wel met enorm veel toewijding, waardoor de conversie erg prijzig was. De Ruf Dakara heeft namelijk het front van de Porsche 911 (997 generatie). Daarbij werd de achterkant een stuk breder. Spoilers en 22 inch wielen ontbreken eveneens niet.

Ruf heeft enkele opnieuw opgebouwd. Waar je bij veel tuners voor 20-25k in euro’s destijds wel klaar was, was je bij Ruf aanzienlijk meer kwijt. Occasions vind je dan ook bijna niet. En nu? Nu staat er in eentje in Duitsland te koop. Je zult dus een ‘Uli’ moeten regelen om de auto uit Duitsland te halen, maar dan heb je ook wat.

600 pk en 890 Nm!

Dit exemplaar komt uit 2007 en heeft sindsdien 119.700 kilometer gelopen. Qua uitvoering is het niet de meest frivole kleurcombinatie met zwart exterieur, zwart interieur en zwarte wielen. Maar ja, zwart is nu eenmaal populair bij dit soort auto’s. Belangrijker is dat het onder de kap een échte Ruf Dakara is. Ze hebben de 4.5 V8 motor behoorlijk aangepast. Het resultaat is 600 pk en 890 Nm.

Reken maar dat op de rollenbank beide getallen iets hoger zullen uitvallen. Van 0 naar 100 km/u sprinten is in 4,8 tellen gedaan, de topsnelheid bedraagt minimaal 290 km/u. Kortom, de perfecte wintersportauto! Voor een moderne échte Ruf is ‘ie verrassend betaalbaar, want de verkoper hoeft voor deze originele Ruf Cayenne slechts 89.950 euro. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Deze foute auto’s hebben een rare naam!