Mijn Auto: Audi S6 Avant van Kelly

De Audi S6 Avant van Kelly is zo’n typische underdog. Vaak gaat het over de RS6 bij de C7, maar de S6 is er natuurlijk ook nog. Autoblog-lezer Kelly heeft een S6, alhoewel ze droomt van de baas boven baas: RS6!

Met dank aan Jer de Fonkert als startpunt van deze video en voor de koffie ;-)