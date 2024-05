Wie bestelt er nu een grijze auto?

Ja, dat vragen wij ons af, wie wil er tegenwoordig een grijze auto?

Nou, jongens en meisjes. Kom er maar in. de vraag is duidelijk: wie bestelt er anno 2024 nog een grijze auto? Hebben we met zijn allen niet besloten dat een kleurtje enorm premium is? Op de redactie, in de commentsectie, op meetings, op alle fora: een kleurtje op een auto kan op goedkeuring rekenen. Bij BMW heb je tegenwoordig een Individual visualizer. Porsche heeft het PTS-programma. Als je de optionele Porsche-kleuren niet mooi vindt, dan kun je voor 10 mille een andere Porsche kleur kiezen. Staat ook daar je favoriete tint niet tussen, kan Porsche dat ook voor je fixen. Kosten: 20 mille. Hahaha.

Je zou dus denken dat fabrikanten daar slim op inspelen door meer kleurtjes aan te bieden. Maar wat doet Mercedes-Benz vandaag? Die lanceren een nieuwe grijze kleur! Om met Lambik te spreken: Miljaar! Het is onderdeel van een paar nieuwe updates van de Mercedes-Benz C-Klasse en diens crossover-versie, de GLC-klasse.

We kunnen absoluut niet spreken van een facelift, ook niet een heel erg milde, maar het zijn best interessante updates als je in de markt bent voor een nieuwe C-Klasse of GLC. Zo is er een nieuwe MBUX-infotainmentsysteem. Het ‘oude’ systeem was al heel erg goed, volgens sommigen zelfs het beste in de klasse. Maar nu is het dus nieuwe met onder andere 5G-connectiveit. Hierdoor kunnen diverse multi-mediasystemen verbeterd worden, mede dankzij third-party apps. Dus je kan nu ook applicaties downloaden en installeren die niet van Mercedes zelf zijn. Deze functie is standaard als je het Premium Plus Package hebt geselecteerd

Middels AI wordt de C-Klase of GLC ook een beetje slimmer. Zo herkent deze wat jouw routine is. Dus bij lage temperaturen zet ‘ie automatisch de bipsverwarming voor je aan. Maar de auto kan zich ook aanpassen aan je als je een date hebt! Nee, kaarsjes steekt ‘ie net niet aan voor je (er is namelijk geen aansteker aan boord), maar wel zet ‘ie sfeervolle verlichting aan en speelt ‘ie Norah Jones af op de Burmester audio. Kijk, als je date dan nog niet in katzwijm voor je valt, wordt het tijd om deodorant te gaan gebruiken.

WIl jij een grijze auto?

In het interieur is het nu ook mogelijk om een vegan stuurwiel te bestellen. Dat ziet eruit als leder en voelt als leder, maar is geen leder. Dat matcht dan de vegan-lederen bekleding die je kunt krijgen in de C-Klasse en GLC.

Maar het hoogtepunt van deze upates is… de kleur! Of nou ja, kleuren. Lichtgroen is in fashion, want de GLC kun je krijgen in Verde Silver. Maar de hipste nieuwe kleur is, eh, muisgrijs. Ja, Alpine Grey Manufaktur. Dat is een speciale lak. Dan verwachten we tinten als Fuchsia, Purper, Zalm, Bordeaux, Azuur of Olijf. Maar nee, het is dus gewoon muisgrijs.

Het is niet eens een goedkope kleur of een standaardlak. In Duitsland kost de kleur 2.700 euro! Dat is 1.000 euro maar dan je betaalt voor Patagoniërood (wat wel een kleurtje is, ook van Mercedes Manufaktur.

Dan vragen wij ons echt af: wie bestelt er nu een grijze auto? Als iedereen overduidelijk tegen grijstinten is, waarom worden deze dan alsnog het beste verkocht? Laat het weten in de comments!