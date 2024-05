EV-laadpalen mikpunt malafide fraudeurs!

De EV-laadpalen zijn het mikpunt van gajes, niet alleen wereldverbeteraars.

Nieuwe technieken zorgen altijd voor nieuwe kansen. Simpel, de T van DESTEP (marketingterm, sommigen zeggen DEPEST) is één van de sectoren en staat voor de technologische ontwikkelingen in je meso-omgeving (de bedrijfstak omgevin. En in het marketingboek staat dan veelal dat het ontwikkelingen zijn voor een bedrijf. Nergens staat vermeld dat criminelen deze principes ook kunnen toepassen.

Maar wat blijkt, dat is dus wel het geval! Daar kwamen we achter door EnergyVision. De hebben namelijk een belangrijke mededeling voor EV-rijders. De EV-laadpalen zijn. namelijk het mikpunt geworden van criminelen.

EV-laadpalen mikpunt dankzij QR-codes

Wat doen ze dan? Nou, dat gaan we verklappen voor je! Het idee is helaas veel te simpel. Bij vele laadpalen kun je betalen middels ad hoc-betalingen via QR-stickers. Het idee is heel erg simpel: je scant de QR-code en zo kun je snel betalen en je auto laden.

Het probleem is dat het rapalje er hun eigen stickers overheen plakt met een eigen QR-code. Jouw geld gaat dan niet naar de energieleverancier, maar naar de schavuiten in kwestie die er vervolgens nog meer liters Drakkar Noir of iets te strakke D&G truien van kunnen kopen. Maar dat is niet de bedoeling!

Geen QR meer mogelijk

Als antwoord hierop heeft EnergyVision alle ad hoc-betalingen per direct uitgeschakeld. Dus het is niet meer mogelijk via de QR-code te betalen, ook al is het een originele sticker (in plaats van het dievengilde). Mocht je toch onlangs een betaling hebben uitgevoerd met een QR-code, dan raden ze je aan om toch eventjes contact op te nemen met de bank.

Dus zo zie je maar, zelfs bij iets nobels als elektrisch rijden heb je te maken van tuig van de richel dat graag profiteert van jouw goede gedrag.

Kijk hier hoe makkelijk je voor de gek gehouden wordt:

