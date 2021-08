Wil je een AMG achtcilinder, koop een Aston Martin!

Blijven die Aston Martins met AMG achtcilinder dan wel leverbaar?

Iets meer dan een week geleden informeerde @jaapiyo jullie over de diverse Mercedessen met een heel erg dikke V8. Het nieuws was vrij schokkend, want de meeste zijn nieuw niet meer te krijgen. Om welk type het ging, maakt niet uit, in bijna alle gevallen is de achtcilinder (in de VS) geschrapt.

Nu is dat op zichzelf al erg opmerkelijk. In Europa kunnen we heel af en toe genieten van zo’n gave achtcilinder. Juist omdat er in de VS voldoende van verkocht worden om überhaupt de ontwikkeling ervan te rechtvaardigen. Maar vanwege het chiptekort en wat andere strubbelingen is de situatie raar maar waar. Want in Nederland kun je een E-klasse met V8 bestellen, in de VS dus níet.

Aston Martin

Maar hoe zit het dan eigenlijk met Aston Martin? Na jaren van financiële malaise, een zwaar verouderd modelaanbod en weinig toekomstperspectief, ging het afgelopen jaar eindelijk weer de goede kant op. Lawrence Stroll heeft de boel overgenomen en oud AMG-chef Tobias Moers mag de toko runnen.

AMG achtcilinder

Dat heeft hij goed gedaan, want Moers zag kennelijk de bui al hangen dat zijn voormalig werkgever zonder motoren zou komen te zitten. Voor het komende jaar is het echter geen probleem om een Aston Martin met AMG achtcilinder te kopen. In Nederland is het sowieso mogelijk en op de grootste exportmarkt (de VS dus) is dat ook het geval. Ze hebben voldoende motoren ingekocht om er voorlopig nog tegenaan te kunnen. Sterker nog, als je daar (in de VS dus) een Mercedes V8 wil hebben, moet je een Aston Martin gaan kopen!











M177

De AMG achtcilinder motor (M177 voor intimi) is leverbaar in drie modellen van Aston Martin: de Vantage, DB11 en DBX. In het geval van de DB11 heb je ook keuze uit een V12 van Aston Martin zelf. Gezien de lage aantallen en het belang van de V8-motor voor Aston Martin, worden deze eerst voorzien van de paar V8’s die dit jaar wel gebouwd kunnen worden.

