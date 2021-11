Aston Martin zescilinder is nu helemaal klaar

De Aston Martin zescilinder lijnmotor is historisch verantwoord.

Aston Martin staat bekend om zijn twaalfcilinder-motoren. Die worden al sinds 1999 in diverse configuraties toegepast. Ook de V8 motoren zijn een tijdje bekend. Eerst Jaguar V8’s, later achtcilinders van AMG. Maar van origine is Aston Martin dat veel ervaring heeft met zescilinder lijnmotoren.

Er is dan ook goed nieuws voor de purist, want de zes-in-lijn keert namelijk terug bij Aston Martin! De Britten bouwen ‘m niet zelf, overigens. Het is niet hun V12 minus één cilinderbank. Het is de M256-motor van Mercedes-Benz. Deze levert Mercedes ook in de ‘AMG 53’-modellen van de CLS, E, GLE en AMG GT. De motor is voorzien van een turbo, 48V-ondersteuning, 24 kleppen, twee nokkenassen en een OPF. De motor levert 435 pk aan vermogen en 520 Nm aan koppel.

Aston Martin zescilinder voor DBX

De motor wordt helaas niet gelepeld in de Vantage om zo een goedkopere Aston Martin zescilinder sportwagen aan te bieden. Nee, de motor wordt enkel en alleen in de DBX aangeboden. Niet zo verwonderlijk, dat is het model dat het meeste moet verkopen. Ook auto’s als de Porsche Cayenne en Maserati Levante zijn leverbaar met een zescilinder.

Mocht je meteen naar de Aston Martin-dealer togen om er eentje voor jouw én je eega te bestellen, hebben we slecht nieuws. De Aston Martin DBX met zescilinder motor zal alleen in China beschikbaar worden. In China is het belastingtechnisch interessant om een motor met minder slagvolume te rijden. Daarbij is in China prestige, luxe, uitstraling en imago belangrijker dan keiharde prestaties.

Dikkere uitvoeringen

Wat krijgen wij dan wel naast de reguliere DBX? Dikkere uitvoeringen! Zo staat er een DBX-S op de planning met een 700 pk sterke V8. Ook een PHEV-staat op de planning, alhoewel wij vermoeden dat die sterke V8 ondersteuning zal krijgen. Als laatste komt er ook een ‘coupé’-versie van de DBX. Dus eentje met nog minder bagage- en hoofdruimte.

Deze uitvoeringen moeten de DBX nog populairder gaan maken. Op dit moment verkoopt de DBX beter dan alle andere Aston Martins bij elkaar. Sindsdien is de komst van de SUV is de omzet gestegen met 173 procent.

Via: Weiboo.