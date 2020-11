Winactie: Wij helpen jouw auto schoon de winter door! - Autoblog.nl

Ja, of je het nu zelf doet of je kinderen. Als het op straat smerig is dan is het lastig je auto schoon te houden.

Het seizoen van driften met eieren in je kofferbak komt er weer aan dus je kunt maar beter voorbereid zijn! Nee, gekkigheid natuurlijk (hoewel, zie de video hieronder), maar in de herfst en winter is het op straat vaak ook smeriger en dat neem je allemaal mee de auto in. Dus het is helemaal niet zo gek om naast winterbanden ook een setje rubberen vloermatten aan te schaffen.

Niet alleen voor in de kofferbak maar ook voor de bestuurder, passagier en (vooral) ook achterpassagiers. Autostyle.nl levert dergelijk sets voor verschillende modellen van het merk Gledring.

Wat kun je winnen?

Een set rubberen vloermatten voor jouw auto inclusief een mat voor in de achterbak zodat jij je auto schoon kunt houden deze herfst en winter.

Wat moet je doen om te winnen?

Eigenlijk niet zo heel veel! Vul onderstaand formulier in. Vergeet vooral niet om merk, model en bouwjaar van jouw auto in te vullen. Deze actie loopt tot 30 november. Daarna nemen we contact op met de winnaar.

We verloten 2 sets, 1 via de website en 1 via Facebook. De set bestaat uit rubberen vloermatten + een mat voor de achterbak! Wil je 2 keer kans maken op een set. Zorg dan dat je ook onze Facebook pagina hebt geliket.

Deze winactie is tot stand gekomen met medewerking van Autostyle.nl.