Nieuwe Mazda 2 is stiekem een Yaris - Autoblog.nl

De nieuwe Mazda 2 is eigenlijk stiekem een compleet andere auto.

Kleine, eenvoudige en lichte auto’s hebben het heel erg moeilijk op dit moment. Dat klinkt heel erg tegenstrijdig, want juist dit soort auto’s zijn erg zuinig. Het probleem is dat het niet zuinig genoeg is. Alleen met een zware en dure hybride aandrijflijn kan de uitstoot (kunstmatig) laag gehouden worden. Dat het daadwerkelijke verbruik waarschijnlijk zal stijgen wanneer de accu’s leeg zijn, maakt niet uit. Dan is de WLTP-meting toch al achter de rug.

B-segment

De auto’s in het A-segment worden óf uit productie gehaald (Citogo, Mii) of moeten juist wat langer in productie blijven (i10). Ook in het B-segment gaan de auto’s het lastig krijgen. Een van de eerste slachtoffers in deze categorie is de Mazda 2. Wie weleens in de laatste generatie Mazda 2 gereden, zal ‘m herinneren als een fijn sturende auto. Het kwikzilverige rijgedrag van de leukere supermini’s uit de jaren ’90, gecombineerd met hedendaagse betrouwbaarheid en veiligheid. Het apparaatje zit er zelfs best aardig uit.

Nieuwe Mazda 2

Maar het mag niet baten, de onlangs vernieuwde Mazda 2 krijgt namelijk géén echte opvolger. In plaats daarvan kiest Mazda voor een veel eenvoudigere optie. Ze zetten een Mazda-logo op een Toyota Yaris en klaar! Dat meldt het uitstekend geïnformeerde Autocar. Toyota en Mazda werken samen onder andere op het gebied van elektrificering. De compacte Japanner zal in dezelfde fabriek in Noord-Frankrijk rollen als de Toyota Yaris.

Nieuwe Mazda 2 is eigenlijk een Yaris Hybrid

De nieuwe Mazda 2 wordt gebaseerd op de Yaris Hybrid. Er gaan geen eigen motoren gebruikt worden, waarschijnlijk. Dus er komen geen SkyActiv-X blokken. Voor Toyota is het een goede zaak. Zij kunnen hun techniek verkopen aan andere merken. Dit gebeurt onder de ‘THS’-vlag. Onder deze vlag vallen ook de Suzuki Swace en Across. Deze Giant Suzuki’s zijn stiekem een Corolla en RAV4.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet voor het eerst dat Mazda een partner zoekt voor een kleine auto. De Mazda 121 was eigenlijk een Ford Festiva (die wij later kenden als Kia Pride). In de jaren ’90 was de Mazda 121 identiek aan de Ford Fiesta. Om het nog opmerkelijker te maken: de Toyota Yaris die tot voor kort in de VS verkocht werd, was eigenlijk een Mazda 2.

Van boven naar beneden:

Eerste generatie Mazda 121 (DA) ’87

Derde generatie Mazda 121 ’96-’00

Mazda 2 (DJ) ’20

Toyota Yaris ZR Hybrid (XP21) ’20

Toyota Yaris Y ’16-’18

De nieuwe Mazda 2 wordt pas verwacht in 2023.