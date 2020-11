ID3 R alvast door Nederlandse dealer gebouwd - Autoblog.nl

Een Nederlandse VW-dealer neemt alvast het voortouw met de ID3 R.

De Volkswagen ID.3 is de elektrische evenknie van de Volkswagen Golf. Natuurlijk, de ID.3 is een compleet andere auto, maar de klasse (C-segment) is wel degelijk gelijk. Dus als er een dikke Volkswagen Golf R is, moet er ook een ID3 R zijn, toch?

Uiteindelijk gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren. De speciale R-divisie van Volkswagen heeft al aangegeven zich bezig te gaan houden met elektrificering. Omdat het nog wel even duurt voordat zo’n ID3 R goed en wel in de showroom zal staan, heeft een Nederlandse dealer en specialist die alvast een voorsprong genomen. Het is dezelfde dealer die al eens eerde een gemodificeerde ID3 liet zien. Voor dit project hebben ze wat meer tijd en geld vrijgemaakt.

ID3 R met 21 inch pattas

Allereerst springen de velgen in het oog, ze meten nu maar liefst 21″. Of het goed is voor de actieradius en het comfort weten we niet, maar het ziet er gaaf uit. Voor een betere stance is de ‘ID3 R’ voorzien van een verlagingsset. Dat niet alleen, ook de spoorverbreders voor en achter dragen eraan bij. Aan de voorzijde zien we een splitter. Deze ID3 heeft aanzienlijk meer ‘überholprestige’ dan het origineel.

ID3 R Remmen

Dan komen we bij een minder goed punt van de Nederlandse ID3 R. Dat zijn namelijk de remmen. Nu dient de remmerij een andere functie in een EV. Je remt namelijk veel meer op de motor af. De ho-ijzers zijn namelijk standaard, maar nu rood geverfd. Prima, alleen de achterremmen op de standaard ID3 zijn trommeltjes en ook die zijn OOK meegespoten. Dat is net zoiets als op je CV zetten dat je absoluut niet kunt hoofdrekenen. Het is niet direct relevant, maar het staat zo dom.

Spuiten en wrappen

We zijn nu sowieso aanbeland bij de categorie spuiten en wrappen, dan keiharde tuning. Denk aan hoogglans details, zoals de grille en de logo’s. Daarnaast zijn er nog een hoop R-logo’s geplakt en gestikt. De ruiten zijn ook getint op de ‘ID3 R’.

Dikker

Kortom, wat vinden wij hier nu eigenlijk van? Het is een auto die men dikker heeft gemaakt, dus dat is in principe goed. Ook ziet het er keurig afgewerkt uit. Dat de motor niet is aangeraakt, begrijpen we. Het is nog vrij nieuwe techniek en even chippen is er (nog) niet bij. Wel hadden we liever meer ‘hardware’ gezien om het rijplezier te vergroten.

Maar hey, dat is misschien zeuren om het zeuren. Het is goed om te zien dat er in Nederland al initiatieven zien om ook EV’s leuker en sportiever te maken. We wachten vol verwachting op de volgende aangepaste ID3 R!