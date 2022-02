Wouter of Bart rijden in jouw auto? Mijn Auto is terug!

We gaan binnenkort nieuwe sessies van Mijn Auto inplannen. En jij hebt natuurlijk dit jaar ook een nieuwe leuke auto gekocht, dus geef je op!

De maatregelen laten we (hopelijk voorgoed) steeds meer achterwege. En dat betekent leuke dingen doen. Zoals het organiseren van Mijn Auto met Autoblog-lezers bijvoorbeeld! Lange tijd konden er door covid geen opnames plaatsvinden, maar het organiseren van Mijn Auto sessies gaat weer beginnen. En we rijden graag in jouw auto een rondje. Dat hoeft helemaal geen exclusieve supercar te zijn. Als jij er maar een tof verhaal over kunt vertellen.

Wat is Mijn Auto?

In Mijn Auto rijden we met auto’s van lezers van Autoblog, jij dus! In een ritje van zo’n 20 minuten neemt Wouter of Bart plaats achter het stuur van je auto. Vanaf de passagiersstoel krijg je de gelegenheid om te vertellen over je auto en het verhaal erachter.

Het ultieme podium om je geliefde bolide de shine te geven die het verdient. De video komt zowel hier op Autoblog als op ons YouTube-kanaal. Niet alleen leuk voor de kijker om te zien wat het verhaal is achter je auto.

Maar ook leuk om door te sturen naar je vrouw, man, moeder of vader als ze je meewarig aankijken en wederom vragen waarom je al je geld toch in die auto steekt.

Autoblog Mijn Auto opgeven

Voordat je misschien voor de tweede, derde of vierde keer het formulier gaat invullen. Wacht! Heb jij je in het verleden al opgegeven voor Mijn Auto, dan sta je nog gewoon in ons systeem.

Je hoeft je dus niet dubbel op te geven. Dat scheelt onze secretaresse (zucht, dat ben ik gewoon) extra werk om dubbele aanmeldingen eruit te vissen. Heb jij je nog niet opgegeven? Vul dan als de wiedeweerga het Mijn Auto formulier in. Onze secretaresse (nog steeds ik) neemt contact met je op als je bent gekozen voor een Mijn Auto opname.

Ter informatie: opnamedagen plannen we in verspreid door Nederland. En op basis daarvan nodigen we uit per sessie. We vragen dus geen Vlaamse inzenders om naar Groningen te rijden ;-).