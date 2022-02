Moet werkgever maatregelen nemen tegen afleiding in het verkeer?

De verantwoordelijk ligt uiteindelijk bij de bestuurder om afleiding in het verkeer te voorkomen. Maar kan een werkgever ook iets doen?

Van al het verkeer elke dag op de weg is een groot deel zakelijk. Vrachtwagens natuurlijk, maar ook personen in (lease)auto’s die voor hun werk kriskras door Nederland rijden onderweg naar klanten. Afleiding in het verkeer is een serieus probleem, maar moet ook de werkgever een handje helpen dat jij blijft opletten tijdens het rijden?

In het verleden lanceerde de Rijksoverheid de MONO campagne. Oftewel, laat je telefoon met rust en focus op het rijden. Dat is nu doorgetrokken naar MONO-zakelijk. Doelstelling van deze nieuwe campagne is werkgevers te stimuleren om maatregelen te nemen om ongevallen door afleiding te voorkomen. Daar is vervolgens ook weer een onderzoek uit voortgekomen. Uit de Monitor MONO-zakelijk 2021 blijkt dat slechts 1 op de 3 van de ondervraagde groep werkgevers maatregelen treft om afleiding in het verkeer onder medewerkers tegen te gaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van MONO-zakelijk

18 procent van de werkgevers stelt gedragsregels om op afleiding tegen te gaan. 6 procent zegt tools te gebruiken en nog eens 6 procent zegt medewerkers tips mee te geven. Van de ondervraagde werknemers vindt 68 procent het belangrijk dat afleiding onderweg wordt tegengegaan. De meest voorkomende afleidende zaken tijdens het rijden zijn berichten lezen op de telefoon (11%), iets opzoeken op de telefoon (7%) en niet handheld bellen (3%).

De werkgever kan training, tips en tools verzinnen om mee te geven aan de werknemer. Als het gaat om het rijden is de bestuurder, de medewerker dus, zelf verantwoordelijk. Kortom, moeten werkgevers wel maatregelen nemen tegen afleiding in het verkeer, of is gezond verstand van de medewerker in kwestie voldoende?