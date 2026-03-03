Populaire VW- en Audi-motor zorgt met olieprobleem voor massaclaim

De VAG wordt belaagd door boze VW- en Audi-rijders.

Een zoektocht naar een volgende auto is spannend. Er is altijd wel iets aan een model om hem links te laten liggen. Vaak speelt hierbij een bekend kwaaltje op. Denk aan de motoren met natte riem, de BMW-motoren die geen BMW-motoren blijken te zijn of olieslurpers zoals in het geval waar we het nu over gaan hebben: de bekende 1,8- en 2,0-liter T(F)SI viercilinder EA888-motor van de Volkswagen Groep.

VW kondigde kortgeleden nog aan dat de turbomotor een update krijgt om zo te voldoen aan de Euro 7-wetgeving. Daarbij moet het concern ook nog maar eens kijken naar het olieverbruik van het torretje. Het is van de tweede generatie (2008-2012) een bekend kwaaltje, wat ook uitliep op rechtszaken die door de eisers werden gewonnen. Nu speelt olie ook een negatieve rol bij modernere versies.

Het olieprobleem

Om precies te zijn gaat het over de derde generatie EA888. In de VS hebben vijf, ik kan het ook niet anders maken, vrouwen samen een rechtszaak aangespannen tegen Volkswagen en Audi namens alle VAG-rijders in het land. Alle vijf de vrouwen rijden in een auto met de EA888 Gen3 of Gen 3B.

Volgens de collectieve rechtszaak hebben de zuigerveren van deze motor onvoldoende spanning waardoor olie in de verbrandingskamer terechtkomt. Daar verbrandt de olie en ontstaat er een koolstofafzetting die het carterventilatiesysteem beschadigt en verstoppingen veroorzaakt. De aanklacht stelt verder dat er te veel druk op het carter staat waardoor de afdichtingen en pakkingen beschadigd raken.

In de rechtszaak van VW wordt ook gesteld dat andere onderdelen beschadigd zijn door olielekkages, waaronder de kleppendeksel, de afdichtingen en pakkingen van de distributieketting en de plastic oliecarterdeksel aan de onderkant van de auto. De eisers klagen ook over vervuilde bougies waardoor de motor niet goed meer loopt.

Kortom, het oliecircuit van de EA888 Gen 3 zorgt voor een boel problemen waarna het ook weinig zin heeft om de auto naar de monteur te brengen. Dealers weigeren volgens de eisers de garanties na te komen.

Dezelfde problemen in Europa?

Het is belangrijk om te benoemen dat de EA888 Gen 3 in de VS net wat anders in elkaar zit dan de versie die we hier hebben. Onze viercilinder heeft bijvoorbeeld acht injectoren: vier voor de directe injectie en vier in het inlaatspruitstuk. In Amerika zijn het er maar vier in totaal. De extra injectoren zorgen ervoor dat de inlaat van de motor constant schoongespoeld met benzine.

De fijne oliedampen die het PCV-systeem (Positive Crankcase Ventilation, het systeem dat schadelijke gassen en carterdampen uit het carter terug naar de verbrandingskamer voert) onvermijdelijk doorlaat, krijgen hierdoor geen kans om aan de inlaatkleppen te koeken.

Dat probleem hebben wij dus al niet. Wat dan wel weer overeenkomt tussen de EU- en VS-versie is de plastic carterdeksel. Dit materiaal is gevoelig voor kromtrekken door hitte, kan barsten en raakte bij verschillende auto’s in de VS dus al beschadigd door olielekkages.

Modellen met EA888 Gen 3

De auto’s waarbij de problemen zijn gemeld, zijn overwegend modellen die ook hier geleverd worden. Dit zijn de Tiguan, Passat, Q3, Q5 en Q7. De VS-modellen Atlas en Jetta GLI hebben wij hier niet, maar de Gen 3-motor ligt wel nog in vele andere VAG-modellen die tussen 2018 en nu zijn uitgebracht.

Volkswagen:

Golf 7(.5), GTI, R

Polo GTI

Tiguan

Arteon

T-Ro

Audi

A3 / S3

A4

A5

Q5

TTS

Cupra

Leon (FR)

Ateca

Skoda

Octavia (v)RS

Superb

Kodiaq

De rechtszaak

De rechtszaak over de 2.0-liter T(F)SI-motor is aangespannen bij de districtsrechtbank van New Jersey en ingediend op 23 januari van dit jaar. Er is al een rechter op gezet, maar er is nog geen datum vastgesteld van wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Het is ook nog niet bekend wat de eisers van de VAG willen hebben als compensatie. We houden het voor je in de gaten en kijken daarbij natuurlijk ook naar wat de impact gaat zijn op de Europese auto’s met deze motor. Wordt vervolgd!

Bron: Car Complaints