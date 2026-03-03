Max Verstappen is niet bang voor raketten van Trump en vliegt gewoon over Midden-Oosten

Zo is Verstappen in zijn privéjet naar Australië gevlogen.

Terwijl de luchthavens worden gesloten, Pirelli met McLaren en Mercedes-personeel vastzit in Bahrein en er hevig wordt gevochten in het luchtruim boven het Midden-Oosten, heeft Max Verstappen zich een weg weten te banen naar Melbourne. De Nederlandse Formule 1-coureur is met zijn privéjet naar Australië gevlogen.

Dat is goed nieuws voor de Verstappen-fans en voor ons. Hierdoor weten we namelijk welke route het vliegtuig van Verstappen ongeveer heeft afgelegd. Dit kunnen we dankzij het X-kanaal Max Verstappen’s Jet zien. Dit account haalt de vlieginformatie dan weer van vliegtuigtracker adsbexchange.com. Iedere beweging die het privévliegtuig maakt, wordt geregistreerd en gedeeld.

De vliegroute van Verstappen naar Melbourne

Na de landing op 26 februari vlak buiten zijn woonplaats Monaco, is het vliegtuig gisteren weer opgestegen. De Falcon 8X PH-UTL vliegt over Corsica en snijdt recht door de voet van de Italiaanse laars, over wat Griekse eilanden en weer verder voor een tussenstop.

Als we vervolgens gaan kijken hoe Verstappen is gevlogen, zien we hem over het Midden-Oosten vliegen. Zijn piloot pakt een stukje van de Rode Zee mee en vliegt daarna boven Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Niet de plekken waar je nu wilt vliegen. Vandaar dat het vliegtuig gedurende de tijd tussen Italië en de tussenstop (en dus ook boven het conflictgebied) op meer dan 40.000 voet (ongeveer 12 kilometer) hoogte vliegt.

Na de lange zit landt het vliegtuig in Sri Lanka voordat het koers zet op Australië. Na een uur of zeven zou de Falcon weer zijn opgestegen vanaf het eiland onder India. Hierna vliegt de piloot over het water een stuk lager om weer wat hoogte te pakken wanneer de inzittenden het luchtruim van Australië binnenvliegen.

Na de reis waarin hij 19 uur en 26 minuten in het vliegtuig zat, is Verstappen heelhuids gearriveerd in Melbourne. Gelukkig maar. Zo, genoeg over dit soort bijzaken en laat nu de F1-actie maar beginnen. Denk jij dat Verstappen meteen met de volle mep weer naar huis kan vliegen? Hij denkt zelf van niet.