Officieel: de Audi Concept C gaat binnen twee jaar in productie

Het maakt niet uit wat Porsche doet, Audi maakt de elektrische sportwagen gewoon.

Nadat Porsche nogal onduidelijk aan het doen was over de komst van de volledig elektrische 718 Boxster en Cayman, en er zelfs sprake was van het ombouwen van het hele PPE-platform naar een hybride-variant, begonnen de geruchten over de Concept C van Audi. De auto is namelijk gebaseerd op hetzelfde platform. Met het schrappen van de plannen van Porsche, zou de PPE ook verdwijnen, en daarmee dus ook de basis van de Concept C.

Binnen twee jaar

Sinds de rommelingen zijn er wat vage uitspraken geweest van zowel Porsche als Audi die wel deden vermoeden dat de Concept C er uiteindelijk wel zou kunnen komen. Maar wederom niets waar we houvast aan hadden. Tot nu!

Het Australische GoAuto.com.au sprak namelijk met CEO Gernot Döllner van Audi die heel duidelijk was: “Als wij een nieuw concept tonen, is het altijd een serieus product. In dit geval is het eerste punt van onze strategie de Concept C. Die presenteerden we vorig jaar september en binnen twee jaar zullen we deze op de markt hebben.”

PPE van Porsche komt er ook gewoon

Geen speld tussen te krijgen, toch? Er worden geen woorden vuil gemaakt aan wat Porsche wel of niet doet, Audi gaat die Concept C gewoon maken en het productiemodel zullen we binnen afzienbare tijd zien verschijnen.

Vorige maand stuurde Döllner ook al een mail uit naar de medewerkers van Audi, waarin hij vertelde dat de plannen van de Concept C onveranderd bleven. Destijds stelde hij dat het PPE-platform van Porsche gewoon opgeleverd zal worden en dus gebruikt kan worden.

Nu blijft het alleen nog onduidelijk wat Porsche met de volledig elektrische 718 Boxster en Cayman gaat doen. Het lijkt erop dat Audi het risico van een beperkte vraag naar een elektrische sportwagen durft te nemen. Of Porsche ook die gok durft te wagen?