Wintersport met Lamborghini gaat er zo aan toe [video]

Lamborghini organiseert een eigen wintersport voor klanten met de Accademia in het Italiaanse Livigno. Ziet er goed uit!

Wintersporten met ski’s of een snowboard? Niet als het aan Lamborghini ligt. Een tripje als onderdeel van de Accademia omvat V8’s, V10’s en V12’s. Klanten krijgen de kans om drie dagen achter het stuur van een Lambo plaats te nemen in vrij ongebruikelijke omstandigheden voor de gemiddelde eigenaar. Want zeg nu zelf, wanneer ga je met je eigen Huracán STO spelen in de sneeuw?

Accademia is de opleidingstak van Lamborghini en organiseert geregeld uitjes voor klanten om de rijervaring op diverse gebieden te verbeteren. De eigen Lambo’s van eigenaren mogen op stal blijven, het Italiaanse merk levert demovoertuigen.

Naast het rijprogramma zijn luxe restaurants en de beste hotels ook inbegrepen. Een geweldig uitje voor de Lamborghini-rijder en een vorm van wintersport die je toch als uniek kunt omschrijven. Het programma is in handen van Lamborghini’s Squadra Corsa coureurs die de aanwezigen laten zien wat er zoal mogelijk is met de auto’s.

Naast rijplezier levert het ook fraaie plaatjes op. De besneeuwde omgeving van Livigno met op de achtergrond de bergen. En dat alles met een stel kleurrijke supercars in beeld. Lamborghini snapt hoe ze een wintersport moeten organiseren!