Yes, stel je exclusieve M3 Touring samen

Welke kleur wil je? Het kan namelijk op een M3 touring!

Eigenlijk gaat het helemaal nergens over. BMW combineert de 3 Serie Touring met de aandrijflijn van de M3. Het stelt in principe niet zoveel voor, maar de hele wereld is enorm opgewonden. Het is in principe de enige auto die je ooit nodig zult hebben.

Willen wij er ook eentje? Tuurlijk! Sterker nog, we denken dat deze auto best een kleine hit gaat zijn. In combinatie met vierwielaandrijving al helemaal (de Touring is er alleen met xDrive). Maar als straks iedereen er eentje heeft, hoe kan je je dan nog onderscheiden?

Exclusieve M3 Touring

Nou, met de een exclusieve M3 Touring! Het BMW Individual Manufaktur-programma is er voor een hele hoop verschillende BMW’s. En je voelt ‘m al aankomen, nu dus ook voor de M3 Touring! Joechei en driewerf hoera!

Nu moeten we heel eerlijk zijn, bij de M3 is het al best goed voor elkaar in de reguliere configurator (van de sedan). Geel, groen, rood, oranje: er is van alles mogelijk. Als je iets chiquer wil gaan is Aventurine Red een mooie optie.

Maar soms wel men pers se iets anders dat uniek is en dat kan nu. We hebben eventjes in de baas zijn tijd gekeken wat er allemaal mogelijk is. Het leuke is dat er ook enkele oude bekende kleuren zitten (Imola Red!), maar ook kleuren van Ferrari (Rosso Corsa) en Lamborghini (Verde Mantis).

Kleur

Kortom, je kan de rest van de middag besteden aan het configureren van jouw ideale M3. Althans, qua kleur. Wat velgen betreft is de spoeling nog (erg) dun. Ook kun je nog geen aparte leerkleuren uitzoeken.

Overigens is het nog wachten totdat de M3 Touring in de prijslijsten staat. De auto is namelijk nog niet leverbaar. Dus je kan wel aparte kleuren configureren, maar nog niet de auto zelf. Ga hier zelf aan de slag!

