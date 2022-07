Zo veel vermogen krijgt de 911 GT3 RS (ongeveer)

Toegegeven, het vermogen van de Porsche 911 GT3 RS is niet het belangrijkste aspect van de auto.

Nog een keertje dan! De lekkerste Porsche op het moment moet wel de Porsche 911 GT3 zijn. Achterwielaandrijving, mogelijk een handbak en een huilende vierliter zescilinder boxermotor zonder turbo’s. Het is een perfectie en heerlijkheid op wielen, zij het een tikje ordinair.

Voor wie het té ordinair is, is de 911 GT3 er ook als Touring, zonder de enorme achtervleugel. Wil je juist meer drama, dan is er goed nieuws. De 911 GT3 RS is onderweg! Nu kan dat geen verrassing zijn, aan het einde van de 911-cyclus bouwt Porsche een aantal GT3 RS’en.

Circuitwerk

Porsche had de komst al een tijdje geleden aan Autoblog bevestigd. Vandaag hebben we er zelfs wat beeldmateriaal bij. Uiteraard zijn de verschillen niet meteen duidelijk. Het is natuurlijk een teaser, net als de supercar van het vorige artikel, de Lamborghini Huracàn Sterrato.

De huidige 911 GT3 is al heftiger dan ooit, mede dankzij de vele aerodynamische hulpmiddelen. Dat wordt met de RS nog aanweziger. Volgens Andreas Preuninger is de GT3 RS nog meer afgestemd op het betere circuitwerk.

Vermogen 911 GT3 RS

Nu vragen jullie je af: “hoeveel vermogen heeft de vierliter nu? 550 pk? 600 pk? Nee! Dat valt een klein beetje tegen, eigenlijk. Volgens Preuninger zal de nieuwe GT3 RS een 4.0 zescilinder krijgen met ‘om en nabij de 500 pk’.

Bij Porsche hebben ze zich voornamelijk gericht op het chassis-gedeelte en de aerodynamica. Meestal is de ‘RS’-versie ook een stukje lichter dan de reguliere GT3.

Waarom is dat eigenlijk? Daar gaf Andreas Preuninger een tijdje geleden al antwoord op met de reguliere GT3. Ze doen wel degelijk hun best om er nog een paar pk’s uit te peuren, maar dankzij stringente milieu-eisen worden deze vrij direct ongedaan gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het OPF (benzinepartikelfilter).

Ram Air

Overigens zal de 911 GT3 op snelheid iets meer vermogen hebben dan opgegeven. Op hogere snelheid is er een ram-air effect waardoor het vermogen zo’n 5 tot 10 pk stijgt. Deze mogen ze er echter niet bij optellen in de fabrieksopgave.

Preuninger deelde Autoblog al mee dat de 510 pk van de huidige GT3 ongeveer het maximum is uit deze motor, zonder grote ingrepen. Onze gok: ze weten toch iets voor elkaar te boksen en halen er 525 pk uit.

De officiële onthulling van de Porsche 911 GT3 RS is op 17 augustus.