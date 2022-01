Deze onthullingen kijken we naar uit in 2022

Een aantal nieuwe zaken en een aantal herkansingen: dit zijn de onthullingen die (hoogstwaarschijnlijk) in 2022 plaats gaan vinden!

Het is weer zo ver: na alles wat er is onthuld in 2021, gaat de autowereld zeker niet stil staan in 2022. Vorig jaar zetten we al de onthullingen die gingen plaatsvinden op een rij. Op een paar na (komen we nog op terug) hebben we ze allemaal gezien, van Audi e-tron tot Ferrari 812 Competizione en van BMW M5 CS tot McLaren Artura. Vandaag updaten we die lijst met alles wat we in 2022 te zien gaan krijgen, ten minste, naar verwachting. Disclaimers zoals altijd: neem het met een korrel zout en wij zijn niet verantwoordelijk voor bedrog indien een onthulling toch niet in 2022 plaatsvond. Soms kunnen wij daar ook weinig aan doen (hallo FCA).

Onthullingen 2022

Laten we maar gewoon de lijst induiken! We hebben geprobeerd om alles in de lijst voornamelijk te richten op leuke auto’s, want er gaan ook genoeg ‘normale’ onthullingen komen in 2022. Ook zijn we vast dingen vergeten, maar let wel: we willen proberen om facelifts een beetje te mijden. Daarvan weet je min of meer al wat het is maar nu met een iets hertekend front. We willen ons vooral richten op nieuwe versies of compleet nieuwe modellen. Oh ja, en ze moeten voor de Europese markt bestemd zijn. Zoals gezegd zijn dit enkel prognoses. Here goes.

Aston Martin V12 Vantage

Om maar eens gelijk een lekker dikke sportwagen erin te gooien: Aston Martin trekt binnenkort het doek van de nieuwe V12 Vantage. Dat kan geen verrassing zijn. Het was de topversie van de vorige generatie Vantage en Aston Martin bewees met de V12 Speedster (op Vantage-basis) dat de 5.2 liter V12 prima voorin past. Aangezien Aston Martin de V12 toch een beetje in de ban doet voor hun modellen, kan het wel zijn dat de V12 Vantage een gelimiteerde speciale editie wordt.

Audi RS4 Avant (B10)

Er staat een nieuwe Audi A4 gepland tussen de onthullingen van 2022. Mag ook wel, want de B9-generatie gaat alweer een gezond aantal jaartjes mee. Er is gelukkig nog markt voor de lekkere topversie van de Audi A4 door Audi Sport GmbH. Waar we aan het begin van het jaar de standaard A4 verwachten, zal de RS4 later in het jaar zijn opmars maken. Wat we al min of meer zeker weten: de 2.9 liter Biturbo V6 blijft, maar met mild-hybride (48V) ondersteuning. Dit levert waarschijnlijk een kleine powerboost op, maar verwacht niet veel meer dan 480 pk. De RS4 zal enkel geleverd worden als Avant, maar er zal vast na de RS4 ook nog een vergelijkbare nieuwe RS5 komen en die zal als coupé en vijfdeurs Sportback (liftback) komen. De timing voor de Audi RS4 Avant kan trouwens niet beter.

Mercedes-AMG C63 (W206/S206)

Want ook Mercedes wil dit jaar de Mercedes-AMG C63 uit de doeken doen. De aartsrivaal van de Audi RS4 kon altijd nét even dat kleine stukje gaver zijn door gewoon nog met V8 aangeboden te worden. De opvolger gaat het helaas anders doen: de V8 gaat weg en er komt een viercilinder hybride voor in de plaats. Daarmee gaat de C63 meer dan 500 pk realiseren, dus qua snelheid moet je deze hebben en niet de RS4. De RS4 krijgt ineens wel het unique selling point dat hij gewoon twee cilinders meer heeft. De C63 is altijd de meest veelzijdige geweest uit de Duitse drie, want de sedan én Estate keren terug. Vooral de Estate moet het dit keer eens heftig met Audi aan de stok krijgen: gaaf om te zien dat ze beide als onthullingen voor 2022 op de planning staan.

BMW M3 Touring (G81)

Maar dan! Ineens krijgen de stationwagon-versies van Mercedes en Audi concurrentie uit een hoek waar die nog nooit vandaan kwam. BMW komt in 2022 eindelijk met een M3 Touring! Qua techniek moet je vooral rekenen op wat we al kennen in de reeds onthulde BMW M3 (G80). Wel werd duidelijk dat er een sterke kans is dat de M3 Touring alleen als Competition geleverd gaat worden, wat geen handbak en waarschijnlijk enkel xDrive gaat betekenen. Dat is op zich de configuratie waarin de meeste Tourings besteld zouden worden, maar hoe gaaf zou een M3 Touring met handbak zijn? Goed, we gaan de Touring zien in 2022 en daarmee krijgen we alle drie de concurrenten in dit segment van de Duitse drie in hetzelfde jaar te zien. Spann0nd!

BMW M4 CSL (G82)

We blijven even bij BMW voor onthullingen in 2022, want BMW lijkt flink uit te pakken voor de G8x-generatie M3 en M4. Naast de smaakjes die we nu al kennen (M3 en M4 in normale en Competition-trim) en dus de Touring, komt ook het ‘CS’-label terug. Dit label staat voor extra gefocust op het circuit met lichtgewicht onderdelen en race-achtige modificaties. Voor de M4 komt er echter ook een label terug dat we sinds de E46 niet meer hebben gezien: CSL. Geruchtmatig krijgt deze 540 pk met enkel achterwielaandrijving en een automaat. Samen met nóg raceauto-achtigere spullen als extra koolstofvezel, speciale velgen, racekuipen en nog meer. Hij moet echter niet té raceachtig worden, want er komt ook nog een M4 GTS. Iets met bomen en het bos.

Honda Civic Type R (FL2*)

De vorige Honda Civic Type R (FK8) begreep stiekem best goed wat een hete hatchback is, maar de aanpak was voor velen toch iets te rigoureus. De styling was… heftig. Veel (neppe) koelgaten, spoilertjes en splittertjes, een rustig en ‘clean’ ontwerp was het niet. De nieuwe Honda Civic (FL) is iets rustiger ontworpen en dus wordt de Type R (FL2 is de verwachte generatiecode, officieel nog niet bekend) sowieso al een iets rustigere auto, maar verwacht nog wel iets van spoilerwerk en gekke race-geïnspireerde zaken. Qua motor (2.0 viercilinder) lijkt het erop dat het bestaande recept wordt verbeterd, maar bij meer dan het huidige aantal pk (320) gaan de voorwielen het wel erg druk krijgen.

Toyota GR Corolla

De Honda Civic Type R was een frisse Japanse inslag op de grote boze wereld der Europese hete hatchbacks. Denk Renault Megane RS, Peugeot 308 GTI, Volkswagen Golf GTI, (SEAT) Cupra Leon en dat soort auto’s. Dit segment krijgt voor het eerst in lange tijd eens extra concurrentie vanuit Japan. Toyota gaat vele onthullingen doen in 2022 maar eentje die we nu al leuk vinden is de GR Corolla. In theorie wordt het wat we al gewend zijn: een 1.6 liter driecilinder uit de GR Yaris die zo’n 272 pk gaat leveren. Waarom dan niet voor de lichtere GR Yaris gaan? Omdat die minder deuren heeft en, je raadt het nooit, duurder is dan de Corolla gaat worden. Als de Corolla ook maar voor een gedeelte zo leuk wordt als de GR Yaris, kan dit een topper worden. En ja, een GR Corolla Sports Tourer staat op de planning.

Maserati GranTurismo

Maserati heeft zichzelf opnieuw uitgevonden in 2020. Met de MC20 startten zij een compleet nieuwe richting voor het merk en ze gaan een hele rits modellen vernieuwen en opnieuw uitbrengen. Verwacht een nieuwe Ghibli, Quattroporte, Levante en ook een kleine Levante genaamd Grecale. In 2022 al zouden we echter de vervanger voor het meest hoogbejaarde model tot de onthullingen mogen rekenen: de GranTurismo. Qua bevestigde aandrijflijnen weten we al dat er een EV gaat komen, maar voor de initiële onthulling lijkt het ons dat de nieuwe GT de Nettuno 3.0 V6 uit de MC20 voorin krijgt. Ook het familiegezicht van die auto wordt gebruikt voor de GranTurismo.

Porsche 911 GT3 RS (992)

Porsche hengelde dit jaar de Autoblog Auto van het Jaar award binnen met de GT3 Touring van de 992-generatie. Terecht, volgens velen van jullie, want Porsche durft het gewoon nog om auto’s uit te brengen met die briljante tot 9.000 toeren draaiende 4.0 platte zescilinder. Daar komt er nog eentje van. De RennSport-versie. De ultieme GT3 krijgt een gigantische achtervleugel die natuurlijk de nodige downforce moet genereren. Volgens geruchten gaat deze zelfs een bewegend gedeelte krijgen. Qua aandrijving verwachten we dus die 4.0 motor die altijd gekoppeld is aan een PDK. Het totaalplaatje moet op alles vanaf 530 pk uitkomen en bekende RS-verschijnselen, zoals het beschikbaar zijn van het Weissach-pakket, behoort tot de verwachtingen.

Polestar 3

Oké, dit kan een beetje een subjectieve inzending zijn namens ondergetekende, maar we willen deze lijst der onthullingen in 2022 afsluiten met de Polestar 3. Dit derde model van Volvo’s submerk Polestar wordt een elektrische SUV met styling-details van de Precept concept. Er is nog weinig over bekend, behalve dat ‘ie volledig elektrisch wordt en een LiDAR-systeem krijgt. Dat alles is niet waarom hij deze lijst nog even mocht halen: deze ingepakte versie lijkt qua stance gewoon een erg mooie auto te worden. Design heeft Volvo goed in de vingers.