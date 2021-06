Super zeldzame Ferrari J50 nu te koop - Autoblog.nl

Grijp die kans, want het komt zeker niet elke dag voor dat een Ferrari J50 te koop wordt aangeboden.

Naast de reguliere modellen maakt Ferrari af en toe ook wat speciale modellen. Gelimiteerd, of zelfs one offs. Als basis nemen ze dan een bestaand model. Vaak betaal je een dikke premium voor feitelijk een Ferrari met wat andere bumpers. Even heel oneerbiedig gezegd dan. De Ferrari J50 is zo’n speciaal model en nu staat er eentje te koop.

Van de J50 zijn 19 stuks gemaakt. Ze hadden allemaal Japan als eindbestemming. Het is dan ook niet zo gek dat deze Ferrari J50 te koop wordt aangeboden bij een dealer in Tokio. Mocht je de supercar naar een ander continent verschepen heb je wel iets unieks. Je zult niet gauw een tweede tegen het lijf lopen.

De Ferrari J50 is gebaseerd op de 488 Spider. De vormen en met name het interieur van de auto geven het weg. Daarnaast is er wat wasabi gestrooid op de twin-turbo V8, want het blok levert 690 pk in het geval van de J50.

Waar een 488 Spider enkele tonnen kost, moesten klanten voor een J50 het veelvoudige betalen. Sterker nog, deze J50 occasion mag mee voor omgerekend drie miljoen euro. Dat is bijna Bugatti Chiron geld. De configuratie van de Ferrari J50 die te koop wordt aangeboden is niet heel spannend. Zwart (Nero Daytona) met hier en daar wat gele details.