Zo kan Wouter niet meer jouw auto jatten [video]

Een auto met keyless entry jatten is een koud kunstje voor autodieven, maar gelukkig is er nu een simpele remedie: de Keyless Protector.

Trouwe volgers van Autoblog zullen het zich ongetwijfeld nog levendig herinneren: drie jaar geleden raakte Wouter even op het verkeerde pad en ging hij auto’s jatten. Dat bleek eigenlijk verrassend makkelijk te zijn.

Auto’s met keyless entry zijn namelijk te stelen via een zogenaamde ‘Relay Attack’. Deze methode maakt gebruik van twee kastjes en is even eenvoudig als effectief, zoals Wouter destijds al demonstreerde. Één persoon houdt een kastje bij de auto, terwijl een handlanger een tweede kastje bij de gevel van het huis houdt waar de sleutel ligt. Op deze manier ontvangt de auto het signaal van de sleutel en voila, de auto is open.

De conclusie was drie jaar gelden dat er eigenlijk maar drie oplossingen zijn. Een extra alarm in je auto laten installeren, je sleutel in een metalen broodtrommel bewaren of je keyless entry uit laten schakelen. Sindsdien is de verkoop van metalen broodtrommels door het dak gegaan. Gokken we.

Het is inmiddels 2021. Hoe staat de situatie er nu voor? Het slechte nieuws is dat de Relay Attack nog net zo goed werkt als in 2018. En er zijn alleen maar meer auto’s met keyless entry. Autodieven hebben dus de tijd van hun leven. Of toch niet?

Er is gelukkig ook goed nieuws. Er is namelijk een remedie in de vorm van de ‘slaapsleutel’. Deze valt in slaap na 2 minuten stil gelegen te hebben. Autodieven kunnen vervolgens met een kastje bij de muur gaan staan tot ze een ons wegen, maar de auto gaat niet open. Alle auto’s die nu van de band rollen zijn hiermee uitgerust. En bij de oudere auto’s is zo’n slaapsleutel achteraf te bestellen. Het enige minpuntje is dat een nieuwe sleutel vrij prijzig is.

Er is gelukkig ook een goedkoper aftermarket alternatief: de Keyless Protector. Daarmee kun je van je eigen sleutel een slaapsleutel maken. Of laten maken, dan is de sleutel ook meteen SCM- of CCV-gecertificeerd.

Wat is een Keyless Protector precies? Het is simpelweg een hoesje met elektronica om je batterij, zoals Wouter laat zien in de video. Dit zorgt ervoor dat je sleutel automatisch in slaap valt als er 3 minuten geen beweging meer is (de eis van Kiwa SCM is binnen 5 minuten). Vervolgens heb je dus niets meer te vrezen van Wouter of andere autodieven. De Keyless Protector is universeel en vrijwel op iedere moderne autosleutel te installeren.

Er is nog meer goed nieuws: je kunt nu tijdelijk 10% korting krijgen op een Keyless Protector op keylessprotector.nl. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kortingscode ‘AUTOBLOG10’ invullen.