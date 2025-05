Het is officieel: Max Verstappen is echt de allersnelste coureur die er is

Max Verstappen is de allersnelste coureur. Op iedere baan. Bewijst hij keer op keer…

Stel je voor: je bent een coureur die een ontspannen dagje op de Nürburgring doorbrengt. Opeens verschijnt daar een onbekende deelnemer op de Nordschleife, onder de naam “Franz Hermann”. Je denkt: “Wie is dat?” Totdat deze mysterieuze rijder je met een duizelingwekkende snelheid passeert.

Later blijkt dat het niemand minder was dan Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen, die incognito een testdag afwerkte op de Nordschleife. Dat wisten we al, maar Max zou Max niet zijn als ie dat niet in stijl deed…

Max Verstappen is echt de allersnelste coureur

Volgens een coureur op de baan heeft Verstappen een officieus baanrecord gereden. Hij meldde: “Franz Hermann is huiswaarts gekeerd nadat hij een officieus baanrecord op zijn naam heeft gezet.” Officiële tijden zijn niet vrijgegeven, dus het blijft onduidelijk of Verstappen daadwerkelijk het record heeft verbroken of slechts benaderd.

Een andere racer deelde zijn ervaring: “Ik had niet verwacht vandaag te worden ingehaald door Max Verstappen. Nu weet ik hoe Lando Norris zich voelt als hij ingehaald wordt door Max.” Het snelheidsverschil is deels te verklaren doordat hij in een langzamere klasse reed, maar toch.

Verstappen zelf bleef stil over zijn prestaties. Of op z’n Verstappens gezegd: “Komt opdagen. Rijdt een baanrecord met volle tank én verkeer. Weigert ergens op in te gaan. Vertrekt.” Een typisch Verstappen-moment: laat zijn rijstijl voor zich spreken.

Dus, terwijl anderen zich afvragen of het echt een record was, heeft Max Verstappen zijn punt gemaakt: zelfs incognito blijft hij de allersnelste op de baan. En het maakt niet uit welk circuit het is, zelfs op de Groene Hel dus.

Wat is het toch een uitzonderlijk talent. Genieten maar zolang het duurt, dit gaan we nooit meer meemaken.