Elektrische auto’s zijn in elk geval nog goed voor 1 ding

Dat scheelt als je een elektrischer auto hebt. Je hebt er tenminste nog iets aan…

Stel je voor: de stroom valt uit in heel Nederland, zoals laatst in Spanje en Portiugal.. De stekker is eruit, letterlijk. Geen Netflix, geen koffiezetapparaat, geen warmtepomp. Pure ellende. Maar daar sta jij dan, met een zelfvoldane grijns en je elektrische auto op de oprit. Want waar de buurman zijn kaarsen nog moet zoeken, laadt jouw auto niet alleen zichzelf op, maar je hele huis.

Klinkt als een utopie? Nou, het is de waarheid tegenwoordig. Moet je alleen wel de juiste elektrische auto hebben.

Volgens Brits onderzoek kan een elektrische auto met een bescheiden 71 kWh batterij en Vehicle-to-Home (V2H) technologie een gemiddeld Nederlands huishouden bijna zes dagen van stroom voorzien. En dat is met maar 60% van de batterijcapaciteit, hè. Geen futuristisch geneuzel: de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 kunnen dit trucje al, dankzij bidirectioneel laden.

EV’s goed voor tenminste 1 ding

In gewoon Nederlands: je auto levert stroom terug aan je huis. Handig als het licht uitgaat, maar ook interessant voor wie wil besparen op piekstroomtarieven of zijn zonnepanelen beter wil benutten. Je elektrische auto als mini-energiecentrale. Waarom zou je dure thuisbatterijen kopen als je auto het werk kan doen?

Tuurlijk, niet alle EV’s kunnen dit al. Maar de trend is gezet. Steeds meer fabrikanten bouwen V2H-functionaliteit in. Je koopt straks dus niet zomaar een vervoermiddel, maar een mobiele powerbank voor je hele huishouden.

In een tijd waarin thuiswerken, digitalisering en energieonafhankelijkheid belangrijker zijn dan ooit, wordt dit geen gimmick meer. Zeker niet als het energienet steeds vaker kreunt en steunt onder de druk van warmtepompen en laadpalen.

Dus ja, mocht de Nederlandse energieleverancier er ooit een keertje geen zin in hebben, dan is de oplossing wellicht dichterbij dan je denkt. Gewoon op vier wielen. Met een stekker.