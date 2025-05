Nieuwe Fiat 500 met verbrandingsmotor is hier om de verkopen te redden

De nieuwe Fiat 500-zonder-e is bijna klaar.

Alweer 5 jaar geleden introduceerde Fiat een gloednieuwe 500. Deze was echter niet meer met verbrandingsmotor te krijgen. De Italianen bleven nog wel de oude leveren, maar de nieuwe was altijd elektrisch. Tot nu. In Mirafiori zijn de eerste pre-productie exemplaren van de nieuwe Fiat 500 met verbrandingsmotor van de band gerold.

Oorspronkelijk was Fiat helemaal niet van plan om de nieuwe 500 met verbrandingsmotor uit te brengen, maar ze zijn toch tot andere inzichten gekomen. De Fiat 500e verkoopt niet zo goed als ze gehoopt hadden. De productie moest zelfs meerdere keren stilgelegd worden vanwege de tegenvallende vraag.

Als oplossing komt Fiat dus met de 500 Hybrid. De oude Fiat 500 wordt inmiddels niet meer geleverd, dus dit is zeker een welkome aanvulling. Ook voor de fabriek in Mirafiori, die nu als het goed is op volle toeren kan blijven draaien.

Over de aandrijflijn treedt Fiat nog niet in detail, maar hoogstwaarschijnlijk wordt het een mild hybrid. Een echte Hybrid is het dus niet, maar dat gold ook voor de vorige Fiat 500 Hybrid. De verbrandingsmotor betekent dat de 500 nu ook weer met handbak wordt geleverd, zoals te zien op de interieurfoto.

Qua uiterlijk ziet de nieuwe 500 Hybrid er vrijwel hetzelfde uit als de 500e. Er is alleen wat meer koeling nodig aan de voorkant, vandaar de camouflage. Aan de achterkant is er geen uitlaat zichtbaar, dus de optische verschillen zijn minimaal.

Zoals gezegd zijn dit nog pre-productiemodellen, dus we moeten nog even afwachten tot de productie echt op gang komt. De auto is ook nog niet officieel onthuld. Dat zal ergens in de aanloop naar november gebeuren, want dan wil Fiat de productie definitief starten.