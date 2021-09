Mercedes stopt ontwikkeling plug-in-hybrides

Volgens Mercedes zit er blijkbaar geen toekomst meer in plug-in-hybrides.

Nog niet zo lang geleden was de hybride hét rijdende statement van boomknuffelaars. Iedereen die ook maar een beetje pretendeerde het goed met het milieu voor te hebben, reed zo’n ding. In het begin een Toyota Prius, later kwamen vrijwel alle andere merken met hun eigen varianten.

Zo ook Mercedes-Benz. Van de A tot de S, zo ongeveer het hele gamma was met een stekker te krijgen. Zelfs de modellen van AMG zijn te krijgen met hybridetechniek, zo zagen we afgelopen week op ons eigen onvolprezen platform.

Mercedes gaat ermee stoppen.

Voor ‘Das Haus’ zit er geen toekomst meer in de plug-in-hybride, meldt het Duitse Auto, Motor und Sport. Daarom wordt per direct gestopt met de ontwikkeling van nieuwe modellen die op deze manier worden voortbewogen.

Dat betekent overigens niet dat je geen nieuwe Mercedes hybride kunt kopen, want ze worden nog wel gewoon gemaakt. Mercedes gaat alleen geen nieuwe modellen meer ontwikkelen die zowel een verbrandingsmotor als een stekker hebben.

Volledig elektrisch wordt de norm

Betekent dit dan dat Mercedes zich weer als vanouds gaat richten op verbrandingsmotoren? Nee, helaas. Ze gaan juist helemaal de andere kant op.

In plaats van hybride varianten aan te bieden, wil Mercedes dat er vanaf 2025 van ieder model ook een volledig elektrische variant beschikbaar komt. Naast de versies met verbrandingsmotor, of juist als zelfstandig elektrisch model.

Elektrische Benz is geen straf

En dat een elektrische Benz absoluut geen straf hoeft te zijn, bewijst bijvoorbeeld deze Mercedes-AMG EQS 53. Die kun je krijgen met maximaal 761 pk en 1020 Nm koppel. Daarmee zit je in 3,4 seconden op de 100 en kom je maximaal 580 kilometer ver.

Kortom, Mercedes weet hoe ze elektrische auto’s moet bouwen en daarom is het vrij logisch dat de plug-in-hybrides langzaam uitgefaseerd gaan worden. En voor de mensen die alsnog een verbrandingsmotor naast hun batterij willen, is er altijd nog Marktplaats voor een tweedehands exemplaar!

Met dank aan Frank voor de tip!