Welke auto die jij ooit hebt gehad was de beste?

Mijmeren. Kent u die uitdrukking? Voor de zekerheid ben ik even de Dikke van Dalen ingedoken en dat woordenboek kwam met de volgende definitie:

mij·me·ren

(mijmerde, heeft gemijmerd)

“In gedachten verzonken zijn”

In gedachten verzonken zijn, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik persoonlijk doe dat geregeld. Aan werkelijk alles denk ik dan. Aan Finse meren, spoorbielzen en dubbelzoute drop, maar ook aan jeugdvriendinnetjes en natuurlijk auto’s.

Wat was nou de beste auto die ik ooit heb gehad, spookt er geregeld door mijn hoofd. Inmiddels is de lijst met auto’s die in mijn bezit zijn of zijn geweest behoorlijk gegroeid, dus wordt de keuze ook iets lastiger.

Of niet?

Wat was jouw beste auto ooit?

Laten we beginnen met de slechtste auto die ik ooit heb gehad, al eindigt die verkiezing ex aequo. Mijn Citroën Acadyane uit 1985 was een zeldzaam slechte auto die het na drie weken volledig voor gezien hield. Maar mijn BMW e30 320i Touring was minstens zo slecht. Die hield het een week vol…

Verder heb ik best veel mazzel gehad. Oké, mijn BMW i3 REX heeft ooit een half jaar bij de dealer gestaan omdat er een nieuw bromfietsmotortje in moest en dat niet voorradig was, maar verder heb ik nooit echte problemen gehad met een auto.

Maar wat was dan de beste ooit, hoor ik je denken. Na lang wikken en wegen is dat niet de Porsche Cayenne Diesel geworden en ook niet de Boster 981. Zelfs niet mijn twee BMW Z4’s. Allebei –1 na een flinke beurt– erg goede auto’s, maar niet zo goed als mijn absolute nummer 1.

Dat was namelijk mijn BMW E91 330d uit 2005. Die heb ik in 2007 gekocht met 45.000 kilometer op de teller en in 2017 ging hij pas weer weg, met op een haar na 4 ton op de klok. In al die tijd heeft de auto me nooit laten staan en heb ik alleen regulier onderhoud laten plegen.

Dat wil zeggen, ik heb de uitlaat nooit hoeven te vervangen, de turbo ook niet, geen gedoe met lagerschalen en swirl-flaps en zelfs de schokdempers waren nog origineel en goed. Nee, alleen olie, filtertjes, remmelarij, de nodige lampjes en banden zijn vervangen.

Ondertussen geen rammeltje, piepje of kraakje te horen en ieder knopje deed nog wat het moest doen. En heerlijk met gemiddeld 160 naar Zuid-Frankrijk met 1 op 13. En het interieur zag eruit alsof hij 50.000 had gereden. Wat een topmachine was dat, veruit de beste auto die ik ooit heb gehad. Af en toe bekruipt me het idee dat ik hem gewoon nooit had moeten wegdoen. Maar ja, milieuzones hè?

Zoals je ziet, ik ben werkelijk vol lof over mijn beste auto ooit. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw beste ervaringen op automobiel gebied. Wat was jouw beste auto ooit? En vooral ook, waarom was het de beste?

Wij zijn heel benieuwd naar de lofzang!!