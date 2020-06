Een nieuw designpakket voor de Lamborghini Urus genaamd Pearl Capsule maakt de goed scorende SUV sportiever en unieker.

Je zou het niet zeggen, maar het is al bijna drie jaar geleden dat Lamborghini met de Urus op de proppen kwam. Het merk wat bekend staat om de dikste supercars moest volgens liefhebbers door het stof gaan met hun keuze om een SUV op de markt te brengen. De consument smult echter van de sportieve SUV van het merk: al 8.300 Uri vonden een eigenaar in de afgelopen twee jaar. En vooruit: het is ook best een gave SUV, de vierliter V8 levert 650 pk en kan de Urus naar 100 km/u schieten in 3,6 seconden.

Schepje erbovenop

Gebrek aan succes heeft de auto dus niet. Volgens Lamborghini had de auto echter wel een gebrek aan een sportief uiterlijk. Tenminste, dat lijkt de reden te zijn voor de nieuwe Lamborghini Urus met een designpakket genaamd Pearl Capsule.

Pearl Capsule

Een klein deel van de veranderingen zijn van buiten te zien. Ten eerste komt de Pearl Capsule in drie kleuren, de speciale vierlaags pearl coat-kleuren genaamd Giallo Inti (geel), Arancio Borealis (oranje) en Verde Mantis (lichtgroen).

De makkelijkste manier om een Urus met Pearl Capsule-pakket te spotten is met behulp van een helikopter: de felle kleur krijgt een hard contrast met het zwarte dak. Datzelfde zwart wordt gebruikt als accentkleur in de voorsplitter, diffusor en uitlaten. Ook een kleine lipspoiler in het zwart behoort tot de nieuwe onderdelen. Ten slotte is de kleur die je voor het exterieur hebt gekozen terug te vinden als buitenrand van de velgen.

Interieur

Dan de veranderingen die je vooral gaat merken als je een Lamborghini Urus met het Pearl Capsule designpakket bestelt. Het interieur krijgt namelijk ook wat unieke touches voor het pakket. Je krijgt stoelen in twee kleuren: bolsters in de kleuren van het exterieur, zittingen in het zwart (beide alcantara). De exterieurkleur komt ook terug in de hexagonale stiksels in de zitting en de middenconsole. Verschillende delen van het dashboard worden ook nog eens uitgevoerd in zwart koolstofvezel.

Bestrijd de eenheidsworst

Lamborghini benoemt dat alhoewel de Urus een fijne verkooptopper is, de kleurkeuzes vooral grijs zijn. Alle grijze tinten zijn het populairst, gevolgd door de lanceerkleur geel. Er komt daarom een nieuwe rits kleuren naast het aanbod van het Pearl Capsule-pakket, maar ook de speciale afdeling Ad Personam kan nog verder losgaan op de Urus. Je moet het Pearl Capsule-pakket dan ook zien als een voorzetje van wat mogelijk is met de Urus.

Het pakket kan bestel worden voor de Uri in het nieuwe modeljaar. Wat de mogelijkheden zijn moet je even aan de Lamborghini-dealer vragen, een prijs wordt niet genoemd. Voor ons Nederlanders is Pearl Capsule een briljante naam,