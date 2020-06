‘BMW stopt deel productie bij VDL Nedcar’

En dat terwijl het contract nog tot 2030 loopt

In november vorig jaar zetten VDL Nedcar en BMW een handtekening onder het contract voor de productie van de BMW X1 in Born tot 2030. Nu autofabrikanten het zwaar hebben heeft BMW volgens bronnen besloten het anders te gaan doen. De situatie rond emissienormen en de coronacrisis waren voor het automerk uit München stof tot nadenken. BMW wil zich voornamelijk gaan richten op eigen fabrieken. Dit is slecht nieuws voor externe fabrieken zoals VD: Nedcar in Born. BMW schijnt na 2023 te stoppen met de productie van de X1 in Born.

BMW had voor een aantal Mini’s de slogan: ‘Born in The Netherlands’. In Born komen namelijk de Mini 3-deurs, de Mini Cabrio en de Mini Countryman van de band rollen. De Cabrio en Countryman worden alleen in Nederland gemaakt en zijn dus echt ‘Born in The Netherlands’. Naar verluidt zijn BMW en VDL Nedcar nog in gesprek over de toekomst van de productie van deze Mini’s.

BMW kan juridisch gezien het contract met VDL Nedcar voor de productie van de X1 niet meer opzeggen. Beide bedrijven onthouden zich van commentaar. Als BMW daadwerkelijk besluit om zich te richten op eigen fabrieken heeft dit wereldwijd veel meer gevolgen. In de fabriek in Born werken 5.000 medewerkers die zich op de korte termijn nog geen zorgen hoeven te maken. De 800 flex-medewerkers bij VDL Nedcar hebben het wel zwaar. De fabriek produceert momenteel alleen bestelde auto’s.

Wat denk jij, blijven de Countryman en Cabrio wel ‘Born in The Netherlands’?