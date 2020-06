En zo liggen pardoes drie onthullingen op straat: zowel de Volkswagen ID.4 als Arteon Shooting Brake en Bentley Bentayga zijn in vol ornaat te zien.

Veel onthullingen moeten nu online gaan, maar dat gebeurde eigenlijk al. Zodra een nieuw model gereleased wordt, staat hij zo snel mogelijk al op je favoriete autowebsites. Soms zelfs onder embargo en lekken de plaatjes uit. Vandaag vonden er lekken plaats bij VAG en lagen de nieuwe ID.4, Arteon Shooting Brake en Bentayga op straat.

China

In dit geval lekt er niks uit onder embargo, maar komt het nieuws vanuit China overwaaien. Er wordt gesproken van onthullingen, maar de plaatjes zijn wel erg vaag voor ‘onthullingen’. Neem dat dus met een korrel zout.

Volkswagen ID.4

De slachtoffers van vandaag vallen allemaal in de Volkswagen-groep. De eerste twee zelfs van Volkswagen zelf. Allereerst waarschijnlijk de belangrijkste: de elektrische ID.4. Nu er eindelijk schot in de zaak zit bij de ID.3, kan Volkswagen werken aan een spoedige release voor de eerste derivaat van die auto. Dat is in dit geval een opgehoogde versie, een goede oude SUV. Erg verrassend is de styling niet, Volkswagen heeft immers de grote lijnen van de auto al zo goed als onthuld. Veel cijfers waren er nog niet, behalve 500 km actieradius.

BREAKING: Volkswagen ID.4 X and ID.4 Crozz unveiled in ChinaImages of the Volkswagen ID.4 X and the Volkswagen ID.4… Geplaatst door CarNewsChina.com op Woensdag 17 juni 2020

De twee gelekte versies zijn de ID.4 X en de ID.4 Crozz. Dat klinkt als twee versies, maar het zijn verschillende auto’s. De ID.4 X is een forsere auto, de ID.4 Crozz is ietsje kleiner (met dezelfde wielbasis). Voor beide auto’s geldt een actieradius van 500 km, maar dan op basis van NEDC. Dat is een beetje aandikken, want WLTP is veel accurater en snoept bijna altijd nog wat kilometers eraf. De ID.4 X lijkt voor nu alleen in China te blijven, de ID.4 Crozz is de auto die wij ook kunnen verwachten.

Volkswagen Arteon Shooting Brake

Begin deze maand wisten wij te melden dat een Arteon Shooting Brake onderweg is, samen met een facelift voor de reguliere Arteon. In dat artikel staat alles wat je moet weten, nu heb je er ook een beter beeld bij.

Volkswagen Arteon Shooting Brake Unveiled in ChinaThis is the brand new and very pretty Volkswagen Arteon Shooting… Geplaatst door CarNewsChina.com op Woensdag 17 juni 2020

Kortom: behalve nieuwe plaatjes reeds bekende info. Zoals de eerdere gelekte afbeeldingen is te zien dat er is gekozen voor een Alltrack-look. Plastic wielkasten, iets hoger op de veren, dat soort spul.

Bentley Bentayga

De Bentley Bentayga nadert het vierde jaar na zijn introductie. Dan mag je wel eens wat vernieuwen, toch? Helemaal nu de nieuwe Continental GT en Flying Spur laten zien wat voor techniek Bentley heden ten dage in huis heeft. Door zijn nog vrij prima houdbare basis gaat het om een update c.q. facelift.

De eerste plaatjes duiken op en tonen het vernieuwde front. Het is duidelijk het frontje van de Flying Spur, maar dan op de Bentayga. Dat smoelt prima, Bentley hanteert een duidelijke designtaal. Wat er zich onder de nieuwe carrosserie afspeelt, dat weten we nog niet.

Een rits onthullingen vanuit VAG is dus aanstaande. Verdere informatie over de lekken is nog niet bekend: bij de Arteon werd de datum 24 juni genoemd, de Bentayga en ID.4 is nog niks over gezegd. Dat is afwachten.