Zonder problemen met een Range Rover rijden - Autoblog.nl

Zonder problemen met een Range Rover op stap, dat klinkt als een utopie. Toch kan dit gewoon de realiteit zijn.

De producten van Land Rover en Range Rover zijn alleskunners. Om dit voor elkaar te krijgen zit er ongelofelijk veel techniek op en aan zo’n auto. Bij de oude auto’s is de betrouwbaarheid niet al te best en ook een youngtimer moet je niet aanschaffen van je laatste pecunia’s. Het zijn offroad wagens waar je gewoon rekening dient te houden met wat onderhoud. Dit laatste neemt Lunaz voor een groot gedeelte weg met de klassieke Range Rover. En zo kun je zonder problemen met een Range Rover rijden.

Elektrische Range Rover

Want wat hebben ze nu gedaan. Lunaz heeft klassieke Range Rover van een elektrische aandrijflijn voorzien. Volgens sommigen is het heiligschennis en moet je niet aan klassiekers zitten. Anderen zien juist kansen, want zo kun je met zo’n elektrische auto op plekken komen waar dat voorheen misschien niet langer mogelijk was door de uitstoot van de oude motor.

Lunaz gaat 50 stuks maken van zo’n elektrische Range Rover. Het gaat om de generatie die oorspronkelijk tussen 1970 en 1994 werd gebouwd. De productie zal plaatsvinden in Silverstone, Engeland. Er komen twee varianten. De ‘Town’ uitvoeringen, waarbij comfort hoog in het vaandel staat. De andere uitvoering heet ‘Country’ en is meer gericht op de klant die daadwerkelijk offroad plannen heeft met zijn elektrische Range Rover.

En zo rij je -als het goed is- een Range Rover zonder problemen, met een onderhoudsarme elektrische aandrijflijn. Lunaz vraagt wel de hoofdprijs. Prijzen beginnen namelijk bij 245.000 pond (270.000 euro) exclusief lokale belastingen. De eerste auto’s worden in de zomer van 2021 geleverd.