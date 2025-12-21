Deze goedkope G-Klasse Brabus op Marktplaats lijkt echt, maar toch ook engggg

Voor sommigen gaat er niks boven een Mercedes G-Klasse van Brabus. Op Marktplaats vind je dit symbool van opulente luxe ook, zelfs voor weinig. Maar, het is wel een beetje enggggggggg.

Ooit, lang lang geleden, schreef uw trouwe verslaggever zijn tweede Autoblog artikel ooit over een getuneerde G-Klasse. Niet echt veel eer aan te behalen, maar wel uiterst noodzakelijk dat je daar ook wat van kan brouwen als scribent. Teruglezend zette uw favoriete dinosauriër vooral in op best leuke doch een tikje pretentieuze Grieks-Romeinse referenties, om naar de kenners te signaleren dat ik een opleiding genoten heb. Ach ja, live and learn.

Nu, tien jaar later en met een naderend einde aan mijn dienstbetrekking, is het daarom wel passend dat wat een van de laatste artikelen op deze prachtige site zal worden, ook over een getunede G-Klasse gaat. Jaja, we zijn veel opgeschoten als mensheid in tien jaar *kuch*. Stiekem wil iedereen nog steeds een getunede G-Wagon. Er is zelfs een apart LEGO model van. Alleen ja, om er nu de absolute hoofdprijs van tonnen voor te betalen…

Gelukkig hoeft dat ook niet, want we hebben immers Marktplaats. Aldaar vind je deze Brabus G800. Of nou ja, dat is het stiekem niet, want dit is origineel een Mercedes G-Klasse G500 uit 2005. Onder de kap zit een 5.0 liter ‘M113’ V8 motor met 297 pk. In 2022 is zowel het exterieur als interieur echter verbouwd naar Brabus spec. De auto resideerde destijds in Dubai.

Tenzij iemand heel erg zijn best heeft gedaan op Brabus-imitatie spul, lijkt het hier om echt Brabus-spul te gaan. Nu is het monteren van een paar spoilers natuurlijk snel gedaan. Doch ook het hele interieur is aangepast met blauw en wit leder. Bovendien is dit origineel dus een G-Klasse uit 2005. Kenners zullen weten dat het interieur er destijds nog heel anders uitzag. Het dash van dit exemplaar kwam er pas in 2013. Er is zelfs een ‘sterrenhemel’ gemonteerd. Daar heeft Mercedes zich zelf nooit aan gewaagd in de G-Klasse. Het idee was juist dat je een Alp bedwong met de ‘G’ en dan uitstapte om de echte sterrenhemel te bewonderen.

Deze unit heeft naar verluidt 150.000 kilometer gereden en is via Duitsland naar Europa gekomen. Om eerlijk te zijn; mijn ding is het helemaal niet. Maar als je een extreme Baller wil zijn voor weinag, is dit je apparaat. De vraagprijs bedraagt namelijk ‘slechts’ 36.950 Euro. Daar komen ze bij Brabus hun bed niet eens voor uit. Je moet dus een flinke dosis lef hebben maar dan ben je wel de baas tussen alle A-Klasse’s en CLA’s van je vrinden. Koop dan?