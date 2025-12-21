Max Verstappen rijdt volgend jaar stiekem toch met nummer 1 rond

Max Verstappen geeft zijn nummer 1 toch niet helemaal op voor het F1 seizoen van 2026.

Jaja, het zal even wennen zijn volgend jaar voor de fans. Als je kijkt waar startnummer 1 op de baan is, vind je daar voor het eerst sinds 2021 niet Max Verstappen terug maar Lando Norris. Onze held gaat zoals inmiddels bekend aan de haal met startnummer 3. Voorheen kwam Max aan de start met nummer 33, maar nu Daniel Ricciardo hem toestemming verleend heeft zijn oude nummer 3 te gebruiken, kiest de Limburger ervoor door het leven te gaan als MV3.

Startnummers historie

Het is altijd toch een dingetje die startnummers. Vroegah had je altijd de Ferrari’s die met nummer 27 en 28 reden. Legendär. Later werden de nummers bepaald naar aanleiding van de posities van de teams in het WK voor constructeurs. In principe kreeg de wereldkampioen constructeurs de nummers 1 en 2, de nummer twee in het kampioenschap 3 en 4, enzovoorts.

Enkele uitzonderingen waren er wel. Namelijk dat het nummer 13 niet werd uitgedeeld. En dat de nummer 1 altijd naar de winnaar van de rijderstitel ging. Ook als zijn (of in theorie haar, uw trouwe verslaggever is immers heel modern) team geen kampioen werd in het constructeurs kampioenschap. De teamaat kreeg dan nummer 2 en de winnaar van de constructeurs-titel moest het doen met nummer 3 en 4, enzovoorts. In 1994 kwam Hill uit met het nummer 0 en Senna met nummer 2, omdat kampioen Alain Prost zijn laatste titel niet verdedigde bij Williams in dat jaar.

Eigen nummers

Vanaf 2014 mogen coureurs hun eigen startnummers kiezen, net als in de MotoGP en sommige andere raceklassen. En nummer 13 mag ook gewoon, dus koos Pastor Maldonado daar pardoes voor. Alles mag van 2 tot 99. De kampioen krijgt het recht de nummer 1 te dragen, maar hóeft dat niet te doen. Lewis Hamilton bijvoorbeeld, koos ervoor de 44 te handhaven, ook toen hij kampioen was.

Voor de coureurs en fans is het een leuke marketing-gimmick, dat ze langere tijd verbonden zijn aan een nummer. En het lijkt erop, alsof Max inmiddels ook wat gewend is geraakt aan de 1. Een oplettende fan op de socials merkte namelijk op dat in Max’ nieuwe 3, stiekem een 1 verstopt zit.

Het blijkt geen toeval te zijn, want Red Bull’s senior brand designer, Behnaz Shamsini, reageerde met een coole zonnebril-emoji op de post. Tevens weten echte kenners nog dat dit lijkt op het oude officiële Formule 1 logo, waarbij de 1 verstopt zit tussen de F en de rode vlammenstaart die ook op een gestileerde 1 lijkt.

Max zal ongetwijfeld de 1 willen terugpakken alvorens hij in 2027 naar Ferrari gaat, zoals Michael Schumacher dat ooit deed. Leuk gevonden, of de goden verzoeken? Laat het weten, in de comments!