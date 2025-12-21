Max Verstappen rijdt volgend jaar stiekem toch met nummer 1 rond

Max Verstappen geeft zijn nummer 1 toch niet helemaal op voor het F1 seizoen van 2026.
Jaja, het zal even wennen zijn volgend jaar voor de fans. Als je kijkt waar startnummer 1 op de baan is, vind je daar voor het eerst sinds 2021 niet Max Verstappen terug maar Lando Norris. Onze held gaat zoals inmiddels bekend aan de haal met startnummer 3. Voorheen kwam Max aan de start met nummer 33, maar nu Daniel Ricciardo hem toestemming verleend heeft zijn oude nummer 3 te gebruiken, kiest de Limburger ervoor door het leven te gaan als MV3.
Startnummers historie
Het is altijd toch een dingetje die startnummers. Vroegah had je altijd de Ferrari’s die met nummer 27 en 28 reden. Legendär. Later werden de nummers bepaald naar aanleiding van de posities van de teams in het WK voor constructeurs. In principe kreeg de wereldkampioen constructeurs de nummers 1 en 2, de nummer twee in het kampioenschap 3 en 4, enzovoorts.
Enkele uitzonderingen waren er wel. Namelijk dat het nummer 13 niet werd uitgedeeld. En dat de nummer 1 altijd naar de winnaar van de rijderstitel ging. Ook als zijn (of in theorie haar, uw trouwe verslaggever is immers heel modern) team geen kampioen werd in het constructeurs kampioenschap. De teamaat kreeg dan nummer 2 en de winnaar van de constructeurs-titel moest het doen met nummer 3 en 4, enzovoorts. In 1994 kwam Hill uit met het nummer 0 en Senna met nummer 2, omdat kampioen Alain Prost zijn laatste titel niet verdedigde bij Williams in dat jaar.
Eigen nummers
Vanaf 2014 mogen coureurs hun eigen startnummers kiezen, net als in de MotoGP en sommige andere raceklassen. En nummer 13 mag ook gewoon, dus koos Pastor Maldonado daar pardoes voor. Alles mag van 2 tot 99. De kampioen krijgt het recht de nummer 1 te dragen, maar hóeft dat niet te doen. Lewis Hamilton bijvoorbeeld, koos ervoor de 44 te handhaven, ook toen hij kampioen was.
Voor de coureurs en fans is het een leuke marketing-gimmick, dat ze langere tijd verbonden zijn aan een nummer. En het lijkt erop, alsof Max inmiddels ook wat gewend is geraakt aan de 1. Een oplettende fan op de socials merkte namelijk op dat in Max’ nieuwe 3, stiekem een 1 verstopt zit.
Het blijkt geen toeval te zijn, want Red Bull’s senior brand designer, Behnaz Shamsini, reageerde met een coole zonnebril-emoji op de post. Tevens weten echte kenners nog dat dit lijkt op het oude officiële Formule 1 logo, waarbij de 1 verstopt zit tussen de F en de rode vlammenstaart die ook op een gestileerde 1 lijkt.
Max zal ongetwijfeld de 1 willen terugpakken alvorens hij in 2027 naar Ferrari gaat, zoals Michael Schumacher dat ooit deed. Leuk gevonden, of de goden verzoeken? Laat het weten, in de comments!
Reacties
Robert zegt
“Als je kijkt waar startnummer 1 op de baan is, vind je daar voor het eerst sinds
20212022 niet Max Verstappen terug maar Lando Norris.”
FTFY 😎
jaapiyo zegt
Nee nee, in 2021 was MV3 nog MV33 he. In 2022 was het al MV1. Dus voor het eerst sinds 2021 is er geen MV1 meer volgend jaar…
Tenzij dit een hint is dat LH44 de titel had verdiend in 2021. Wel subtiel dan.
Edge zegt
Sinds 2021 suggereert dat 2021 er ook bij hoort, dus ik snap wel wat Robert bedoelt. Zo las ik het zelf ook, eerlijk gezegd.
Robert zegt
Precies dit.
jaapiyo zegt
Nee nee. In 2021 was MV1 voor het laatst geen MV1 en volgend jaar voor het eerst opnieuw. Dus voor het eerst sinds 2021, is hij volgend jaar geen MV1…
gerjan zegt
Van mij mag Ferrari aankomend seizoen eerste worden. Te lang geleden dat zij serieus meededen.
jaapiyo zegt
Hear hear. Ferrari of Aston Martin lijkt me wel leuk. Hoewel we zeker in het laatste geval geen titelstrijd gaan zien, als ze echt veruit de beste auto hebben.
Robert zegt
Tja, stiekem hoop ik op een ‘Brawn GP scenario’. Audi? Cadillac? De kans lijkt me
niet grootastronomisch klein, maar toch…
Het zou mij in ieder geval niks verbazen als Aston Martin (met Newey/Honda en Alonso) in eens komt boven drijven, en Red Bull zelfs met Max Verstappen niet verder komt dan de middenmoot.
jaapiyo zegt
Audi zou nog kunnen, maar mijn idee is dat de windtunnel in Hinwil niet zo goed is. Ze hebben die ergens begin 2000 laten bouwen (na het verpatsen van het contract van Raikkonen aan McLaren) en op papier is het daarmee nog steeds een relatief moderne unit. Maar…het lukte met BMW ook niet ondanks forse investeringen (en toen was die tunnel nog echt state of the art).
Daarbij hebben Cadillac en Audi een probleem dat ze vol inzetten op gekende namen. Op zich mensen die zich bewezen hebben, maar tegelijkertijd bewezen hebben dat ze niet de allerbesten waren. Bij Caddy ben je daarbij de eerste twee jaar een klantenteam van Ferrari. Ik zou het uiteraard gaaf vinden (vooral Audi met Hulk)…
Boem Parterre zegt
Hij kan beter achter de bord staan?
HZW zegt
2026 F1 motoren Mercedes en RBPT illegaal. ??
Beide gebruiken een compressieverhouding van 18:1 wat 15 pk meer oplevert, de regels zegt dat het 16:1 moet zijn.
Het gaat om een maas in de motoren regels, en Mercedes en RBPT hebben die gevonden, en een manier gevonden om op een compressie verhouding uit te komen van 18:1
jaapiyo zegt
Gelezen ja. Als je ze statisch meet zouden ze aan de verhouding voldoen, maar in werking dan niet. Geniaal wel. Maar dus wel keihard het bokkie nu, potentieel. Althans ze kunnen de compressieverhouding verlagen, maar dan heb je wel minder power.