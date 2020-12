Mercedes-AMG E53 raast met 244 km/u langs wegwerkzaamheden - Autoblog.nl

Het is niet altijd vrolijk doorblazen in Duitsland, deze Mercedes-AMG E53 rijder werd gesnapt met een pittige overtreding.

Gelukkig zijn er nog altijd gebieden in Duitsland waar geen snelheidslimiet van kracht is. Geniet er maar van zolang het duurt, want je weet maar nooit wanneer deze unieke vorm van rijplezier voorbij is. Gebieden waar wel een snelheidslimiet gelden moet je natuurlijk gewoon respecteren. Die memo was niet aangekomen bij de bestuurder van een Mercedes-AMG E53.

Met de snelle E-klasse reed de automobilist door een gebied waar wegwerkzaamheden bezig waren. In dat gebied dienden automobilisten zich aan een maximumsnelheid van 80 km/u te houden. De Mercedes-AMG E53-rijder was met hele andere dingen bezig en scheurde met 244 km/u voorbij een flitser. Want de werklui werden bijgestaan door oom agent met een lasercontrole.

Mercedes-AMG E53 zaak ligt nu bij OM

Voor de eigenaar van de Mercedes-AMG E53 gaat deze actie nog een staartje krijgen. Een eenvoudige boete via de Duitse CJIB zit er niet in. De politie heeft de zaak bij het Openbaar Ministerie in Frankfurt neergelegd. De bestuur is illegaal racen ten laste gelegd. Uiteindelijk mag het OM zich buigen over deze zaak en zal er een uitspraak volgen. Een behoorlijke snelheidsovertreding kan in de papieren lopen, maar zo’n overtreding begaan bij wegwerkzaamheden is andere koek. Het onderzoek is nog gaande, van een uitspraak is dus nog geen sprake.

Fotocredit: Polizei Westhessen via Facebook