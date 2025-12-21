BMW van volkszanger met drie kinderen erin gestolen

Een man zonder vaste woon- en verblijfplaats ging aan de haal met de dikke BMW én de drie kinderen van een volkszanger.

Veel lieden trekken er dezer dagen weer op uit om samen met het gezin een stukje te skiën. Zo ook volkszanger Sander Kwarten, die zijn dikke BMW al volgeladen had met, kroost, bagage, skikoffer en allesch, maar bij het op slot draaien van de deur opeens een andere man er vandoor zag gaan met het meest kostbare in zijn leven. We hebben het dan natuurlijk over de drie kinderen, niet de BMW. Voor de helderheid.

Tracker

We kunnen er gelukkig alweer enigszins luchtig over praten, want de kinderen werden na 700 meter uit de auto gezet. En zelfs de auto is over de grens in het Belgische Geel opgeduikeld door de politie, met behulp van een ingebouwde tracker. Toch was het natuurlijk een gruwelijke en vermoedelijk helaas ook heugelijke ervaring. Sander vertelt aan nu.nl dat de kinderen getraumatiseerd zijn voor het leven. En zelf is het hele voorval hem ook niet in de koude kleren gaan zitten:

Het is al niet leuk als je auto wordt gestolen. Maar als je drie kinderen op de achterbank zitten, dan klapt er iets.

Dollemansrit

Lijkt ons inderdaad verschrikkelijk als een of andere onbekende mafklapper er met je kroost van 10, 6 en 4 jaar oud vandoor gaat. Sander en zijn vrouw zetten de achtervolging in met zijn andere auto. Waarbij dus de kinderen snel uit de auto van de boef gedropt werden. Volgens Sander ‘op de weg gedumpt om hem af te remmen’. Vrouwlief stapte uit om de kinderen te troosten, Sander trachtte nog even zijn eigen BMW te volgen. Maar gaf dat vervolgens snel op omdat de vluchtende crimineel er een dollemansrit van maakte.

Veelpleger

De dader is dus opgepakt in België en blijkt volgens Omroep Brabant, dat ook een filmpje heeft van het jatwerk, de geijkte veelpleger te zijn ‘zonder vaste woon- of verblijfplaats’. In plaats van de man keihard aan te pakken, weet de politie reeds te melden dat de dader ‘waarschijnlijk niks kwaads voor had met de kinderen maar gewoon zijn kans schoon zag een BMW met draaiende motor te stelen’. Dus dan is het oké, of zoiets. Sander en familie hebben nog niet besloten of ze dit gave land alsnog verlaten voor een vakantie of die nu maar laten schieten. Waarvan akte.