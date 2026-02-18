Zoveel betaal je nog voor de goedkoopste BMW i8 van Nederland

Voor de dromers die hoopten dat de BMW i8 langzaam maar zeker een koopje zou worden, helaas…
Het was wat hè, toen BMW in 2014 ineens met de i8 kwam. Een hybride ‘supercar’ (staat expres tussen aanhalingstekens) met twee grote eyecatchers, namelijk de linker en rechter vleugeldeur. Reken maar dat je er bekijks mee had toen. En anno nu is dat nog steeds het geval, onopvallend in- en uitstappen is er niet bij.
Maar hoe zat die BMW i8 ook alweer in elkaar? Nou, vooral bijzonder. Het was samen met de i3 de eerste auto van BMW’s i-label en dat stond naast prestaties en innovatie voor zuinigheid. Daarom heeft de i8 dus een elektromotor voorin en een driecilinder 1.5 Mini Cooper motor achterin. Die wel 231 pk levert, dat wel
Samengevoegd levert de i8 362 pk op een gewicht van 1490 kilo. Daarmee komt hij best vooruit, maar afgaand op zijn looks zou je meer verwachten. Daarom dus supercar tussen aanhalingstekens.
12 jaar na dato is het nog altijd een bijzondere auto en nu is het dus even opzoeken of het afschrijvingsspook zijn werk heeft gedaan. Spoiler; ja en nee… Het goedkoopste exemplaar van Marktplaats is een stuk voordeliger dan de bijna 150.000 euro die de auto nieuw kostte, maar goedkoop kun je hem nou ook weer niet noemen.
Er wordt namelijk nog altijd 39.950 euro voor gevraagd. Best veel voor een BMW van 12 jaar oud. Maar aan de andere kant, mensen denken nog altijd dat hij veel duurder is.
Dus wil jij de poseur uithangen, maar tegelijkertijd ook fijn en zelfs een heel klein beetje milieubewust de weg op? Aarzel dan niet, ga naar Marktplaats en koop hem!
Je rijdt in elk geval in iets bijzonders, dat dan weer wel!
Reacties
JanJansen zegt
Of een Audi R8 die beginnen bij 49k
Tsja, ik wilde zelf kinderen…nog een paar jaar.
PunicaOase zegt
Tip aan Autoblog: En hoe betrouwbaar zijn ze gebleken? Dat zou ik graag terug hebben gelezen in het artikel. Had het veel interessanter gemaakt.
Johanneke zegt
Waren dit ook een beetje goede auto’s? Geen idee eigenlijk. De i3 was achteraf best wel lachwekkend. Maken ze een lichte EV, terwijl gewicht voor een EV bar weinig uitmaakt (extra energie om te gaan rollen vang je weer terug bij uitrollen) met matige aerodynamica. Ziek duur door het gebruik van koolstofvezel, ondertussen spijkert VW bij de Golf een grille dicht et voila, vergelijkbare verbruikscijfers bij de e-golf.