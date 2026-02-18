Zoveel betaal je nog voor de goedkoopste BMW i8 van Nederland

Voor de dromers die hoopten dat de BMW i8 langzaam maar zeker een koopje zou worden, helaas…

Het was wat hè, toen BMW in 2014 ineens met de i8 kwam. Een hybride ‘supercar’ (staat expres tussen aanhalingstekens) met twee grote eyecatchers, namelijk de linker en rechter vleugeldeur. Reken maar dat je er bekijks mee had toen. En anno nu is dat nog steeds het geval, onopvallend in- en uitstappen is er niet bij.

Maar hoe zat die BMW i8 ook alweer in elkaar? Nou, vooral bijzonder. Het was samen met de i3 de eerste auto van BMW’s i-label en dat stond naast prestaties en innovatie voor zuinigheid. Daarom heeft de i8 dus een elektromotor voorin en een driecilinder 1.5 Mini Cooper motor achterin. Die wel 231 pk levert, dat wel

Samengevoegd levert de i8 362 pk op een gewicht van 1490 kilo. Daarmee komt hij best vooruit, maar afgaand op zijn looks zou je meer verwachten. Daarom dus supercar tussen aanhalingstekens.

12 jaar na dato is het nog altijd een bijzondere auto en nu is het dus even opzoeken of het afschrijvingsspook zijn werk heeft gedaan. Spoiler; ja en nee… Het goedkoopste exemplaar van Marktplaats is een stuk voordeliger dan de bijna 150.000 euro die de auto nieuw kostte, maar goedkoop kun je hem nou ook weer niet noemen.

Er wordt namelijk nog altijd 39.950 euro voor gevraagd. Best veel voor een BMW van 12 jaar oud. Maar aan de andere kant, mensen denken nog altijd dat hij veel duurder is.

Dus wil jij de poseur uithangen, maar tegelijkertijd ook fijn en zelfs een heel klein beetje milieubewust de weg op? Aarzel dan niet, ga naar Marktplaats en koop hem!

Je rijdt in elk geval in iets bijzonders, dat dan weer wel!