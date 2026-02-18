Taxichauffeur lapt werkelijk alle regels aan zijn laars

Dan denk je dat je veilig naar huis kan in een taxi.

Zeiden we in het vorige artikel nog dat je in beschonken toestand het beste een taxi naar huis kunt nemen, dat nemen we bij dezen alweer terug. We kwamen namelijk een verhaal tegen van een taxichauffeur die werkelijk álle regels aan zijn laars lapte. Dat zit zo.

We weten natuurlijk dat in het zuiden van het land de afgelopen dagen carnaval is gevierd. Een feest vol met drank en hoempapamuziek en vooral met drank. Of had ik al drank gezegd. Nou, je weet het, als je gedronken hebt mag je niet zelf naar huis rijden. Dus neem je die taxi. Maar daar al ging het mis.

We hebben het over Eindhoven en daar ging het flink mis.De politie weet ook dat er flink wordt doorgezopen tijdens carnaval en houdt dan ook geregeld verkeerscontroles. En ook taxichauffeurs moeten daar blazen. En daar zul je het hebben.

Bij die verkeerscontrole werd een taxichauffeur aangehouden die niet alleen zelf veel te veel had gedronken, maar ook gewoon acht passagiers vervoerde. Wat normaal al niet zo legaal is, maar bij deze taxi zaten er drie doodleuk in de kofferbak.

Je denkt bijna dat het een grap is, maar het is toch echt gebeurd. De chauffeur is waarschijnlijk zijn vergunning een tijdje kwijt en krijgt wel zeker een dikke boete. Maar met die chauffeur was het er nog niet.

De politie controleerde in vijf dagen tijd duizenden automobilisten rond de stad en daar werden er 37 betrapt die beter niet achter het stuur hadden kunnen zitten. De ergste vonden wij wel de chauffeur die zichtbaar zwaar onder invloed was van drugs, maar wel doodleuk met zijn kinderen op de achterbank ging rijden. Die meneer is vanzelfsprekend zijn rijbewijs kwijt.

Tja, wat moet je daar nou van zeggen… Wat vooral blijft hangen is toch wel de verbazing over dit alles. Niet alleen over hoeveel mensen blijkbaar nog steeds denken dat het wel kan na een paar glazen, maar ook over hoe snel gezond verstand lijkt te verdwijnen zodra het feest is.

Daarom, lieve mensen, als je gedronken hebt, neem dan een taxi. En als de chauffeur daarvan waggelt en een kegel neemt, neem je een andere.

Alaaf!

Wellicht ten overvloede, de foto is door AI gecreëerd en dient ter illustratie