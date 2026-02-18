Weet jij wat de meest sexy auto ooit is?

Is gewoon een vraag hè? Weet jij het?
Ja, de meest sexy auto ooit. Welke moet dat zijn? Zoals ik al zei, het is echt een vraag, dus geen soort tease naar de meest sexy auto ooit. Want wij hier willen het graag van jou weten. Volgende week zetten wij de resultaten onder elkaar en weten wij het allemaal.
En dan even de spelregels. Nou, die zijn er eigenlijk niet, behalve dat je maar 1 auto mag noemen. Als je er meer noemt, zal alleen de eerste worden meegenomen. En wat ‘sexy’ dan precies inhoudt? Dat bepaal je lekker zelf!
Wat is de meest sexy auto?
Persoonlijk denkt ondergetekende bij een sexy auto aan iets waarvan mijn bloeddruk letterlijk een beetje stijgt. Ja, er zijn namelijk echt auto’s die je als een schitterend geboetseerd kunstwerk kunt zien en dat doet echt iets met me. En met velen met mij, blijkt wel uit de bezoekersaantallen van de verschillende musea her en der over de wereld verspreid..
Een voorbeeld, ik vind de Porsche 964 Turbo 3.6 echt enorm sexy. Deze auto heeft de bolle billen van een mooie Braziliaanse, maar ook de klasse van een dame in mantelpakje, terwijl je weet dat ze je ook helemaal de baas kan, zoals een ware topsportster dat kan.
Op de plaatjes doet de auto al iets met me, laat staan in het echt. Dan kun je namelijk de gladde lak over de mooie rondingen voelen. Afijn, ik denk dat je me wel begrijpt.
Of de Mercedes 300SL, de Gullwing. Ook die auto spreekt voor zich. Zelfs na bijna 75 jaar is dat nog het toonbeeld van elegantie en ingetogen kracht, met een vleugje ‘joy de vivre’ in de vorm van de legendarische vleugeldeuren. Alleen kijken is al mooi, kun je nagaan als je hem hoort, of als je er zelf in mag rijden.
En zo kunnen nog wel even doorgaan. De Corvette C4, enorm sexy. Of de Ferrari F355, idem. En iets in mij vindt zelfs het uitgaande model Porsche Cayenne Turbo een sexy apparaat. In de juiste kleur en niet als coupé, anders is het meteen een lelijk stuk vreten.
Maar wat is voor mij persoonlijk dan echt de meest sexy auto ooit? Na lang wikken en wegen kan dat er maar eentje zijn. En dat is de Ferrari 250 GTO. Niet alleen vanwege zijn ‘heritage’, maar vanwege alles. De Colombo V12, de gaten en de rondingen op de juiste plekken, het geluid en de mogelijkheid om er nog echt hard mee te gaan.
Als je durft, want ze zijn helaas niet gratis. En ja, daarmee is de eerste stem binnen in deze officieuze verkiezing van de meest sexy auto ooit gemaakt. Wij verheugen ons op de volgende stemmen. Dat kan overigens ook via [email protected], als je liever niet hier reageert.
Laat je het weten? Met toelichting? Fijn en bedankt.
Reacties
vincentbaan zegt
Makkelijk. E type roadster. Iets met wulpse rondingen. Niet zo ordinair als de gemiddelde Engelsvrouw. Das mijn antwoord, met een eervolle vermelding van zo’n ouwe alfa spider.
camber24 zegt
Een DS4. Een simpele auto maar wat een verfijning in het ontwerp. Elegantie. Zoals bijvoorbeeld ook een Charlotte Timmers (Vlaamse actrice) dat heeft. Prachtig.
Koen willem zegt
Lamborghini Countach
Jansen zegt
Jaguar xjs maar dat is denk ik gewoon omdat ik erg oud ben haha
thijsdeg zegt
Een Facel Vega HK500 ik denk niet dat er ooit iets mooiers op 4 wielen in Frankrijk geproduceerd is…
ArnoldH zegt
Dan denk ik aan een auto met mooie ronden en niet te veel scherpe lijnen. Mijn eerste ingeving was ’67 mustang fastback maar bij nader inzien vind ik de Shelby Daytona Coupe het meest sexy.
pier zegt
Na kort beraad toch de Ferrari f355 gtb.
geespot zegt
Ja natuurlijk weten we dat Alfa Romeo Stradale 33 https://www.media.stellantis.com/nl-nl/heritage/press/alfa-romeo-triumphs-at-the-motor-klassik-awards-2019-in-germany
PunicaOase zegt
Alfa Romeo 8C, Shelby Cobra, Corvette C3 convertible, BMW Z4 M, TVR Tuscan en AMG GT..
nicolasr zegt
Er was slechts 1 spelregel…
PunicaOase zegt
Sorry ;-) Dan wordt het dus de 8C :-)
Hawkeye72 zegt
DB4 GT Zagato
mashell zegt
Precies die!
ouwedibbes83 zegt
De Aston Martin’s scoren bij mij ook hoog op de sexy schaal. Maar zelf zou ik een iets moderner model willen nomineren, een AM V8 Vantage.
rwdftw zegt
Hmmm niet echt fan van de Zagato’s.
DB5 of DB9. Nu nog kiezen, een Volante of niet.
Snelle zegt
Ferrari 288 gto (voorloper van de legendarische F40)
ghengiskhan zegt
Auto’s en sexy zijn voor mij twee compleet verschillende dingen. Het enige wat er bij in de buurt komt is een Porsche 917K, en in het bijzonder de achterkant, waar je onder die spoiler de techniek kan bekijken. Alsof je op de roltrap achter een mooie vrouw met een minirok staat…
307-2.0-chipped zegt
1967 Mustang GT500 Eleanor.
En nee, niet vanwege ”Gone in 60 seconds”
https://www.carscoops.com/wp-content/uploads/2019/11/1967-Ford-Mustang-Eleanor.jpg
bierbuik zegt
De Eagle Speedster!
Het design van de E-type, maar dan nog cleaner en het geluid is fantastisch!
Jammer dat ik hem hoogstwaarschijnlijk nooit kan betalen, en dat ik hem waarschijnlijk ook nooit in het echt zal ervaren..
justawheelchairguy zegt
Simpel: de Miura.
Richmond zegt
Eens met de 250 GTO of anders de miura of de Bugatti 57C atlantic
souvlaki zegt
Helemaal met Nicolasr eens: Ferrari 250 GTO.
Luuk zegt
De Citroën C6! Prachtige lijnen.
piedlourd zegt
Prachtige exotische auto’s hierboven!
Ik weet er zelf ook wel tien.
Maar voor praktisch en dagelijks gebruik in nederlandje:
De magnifieke 406 Coupé by Pininfarina.
Voor fijnproevers
LoutervanPlezier zegt
Citroën Traction Avant, in bijna al zijn hoedanigheden.
Christophe zegt
Dat is de jaguar D TYPE.
AZIZ zegt
https://motor.elpais.com/wp-content/uploads/2023/07/Ariel-Atom-4R-trasera.jpg
Stel je voor: de zon zakt langzaam weg achter de horizon van de Ardeche, maar de asfaltlinten voor je zijn nog gloeiend heet. Je kijkt naar de machine op de foto de Ariel Atom 4R.
Dit is een mechanisch skelet dat jou uitnodigt voor een affaire die je je leven lang niet zult vergeten.
Het Voorspel
Je nadert de machine. Er is geen deur om te openen, geen zacht leer om in weg te zinken. Je stapt over het witte buizenframe heen, een beweging die bijna intiem voelt, en laat je zakken in de kuipstoel die strak om je heupen sluit. Het interieur? Dat bestaat niet. Je kijkt recht door het frame naar de voorwielen. Je ziet de mechaniek ademen, de ophanging trillen, klaar om te bewegen.
De Ontsteking
Je drukt op de startknop. Achter je rug brult de turbo-gevoede Honda-motor tot leven. Geen beschaafde brom, maar een rauw, metaalachtig gegil dat direct je ruggengraat omhoog kruipt. De luchtinlaat, die net boven je hoofd zit (die zwarte snorkel met het Ariel-logo), begint lucht te zuigen met een sissend geluid dat klinkt als een roofdier dat zich klaarmaakt voor de sprong.
De Daad
Je trapt het gas in en de wereld verandert in een waas.
0 naar 100 km/u? Voordat je “sexy” kunt zeggen (ongeveer 2,7 seconden).
De wind: Die slaat niet tegen je aan, die probeert je gezicht te herprofileren. Zonder voorruit is de ervaring totaal; je ruikt de verbrande benzine, je voelt de hitte van de motor en je proeft de adrenaline.
De bocht: De enorme achtervleugel drukt de auto tegen het asfalt alsof hij er verliefd op is. Je stuurt met je vingertoppen, elke millimeter beweging wordt vertaald in een brute koerswijziging.
De “Afterglow”
Als je uiteindelijk stopt en de motor uitzet, tikt het metaal na terwijl het afkoelt. Je handen trillen nog een beetje van de feedback door het stuur. Je bent doof, je haar zit vreselijk en je hebt waarschijnlijk een vlieg tussen je tanden… maar je kijkt achterom naar die witte buizen en die gigantische vleugel en je weet: dit was de meest intense date van je leven
shizzle zegt
Simpel. De Alfa Romeo Duetto 1750 Spider in de kleur Ferrari rood met een zwart lederen interieur.
Donstil zegt
We weten allemaal dat het de BMW 507 is, maar het is best geinig om te doen alsof er andere ook meetellen
fisto zegt
Maserati A6G/54
slowland zegt
Ja….
Dan gaan we toch voor de elegantie. De Godin der automobielen:
Ctroen DS Convertible