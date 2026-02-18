Weet jij wat de meest sexy auto ooit is?

Is gewoon een vraag hè? Weet jij het?

Ja, de meest sexy auto ooit. Welke moet dat zijn? Zoals ik al zei, het is echt een vraag, dus geen soort tease naar de meest sexy auto ooit. Want wij hier willen het graag van jou weten. Volgende week zetten wij de resultaten onder elkaar en weten wij het allemaal.

En dan even de spelregels. Nou, die zijn er eigenlijk niet, behalve dat je maar 1 auto mag noemen. Als je er meer noemt, zal alleen de eerste worden meegenomen. En wat ‘sexy’ dan precies inhoudt? Dat bepaal je lekker zelf!

Wat is de meest sexy auto?

Persoonlijk denkt ondergetekende bij een sexy auto aan iets waarvan mijn bloeddruk letterlijk een beetje stijgt. Ja, er zijn namelijk echt auto’s die je als een schitterend geboetseerd kunstwerk kunt zien en dat doet echt iets met me. En met velen met mij, blijkt wel uit de bezoekersaantallen van de verschillende musea her en der over de wereld verspreid..

Een voorbeeld, ik vind de Porsche 964 Turbo 3.6 echt enorm sexy. Deze auto heeft de bolle billen van een mooie Braziliaanse, maar ook de klasse van een dame in mantelpakje, terwijl je weet dat ze je ook helemaal de baas kan, zoals een ware topsportster dat kan.

Op de plaatjes doet de auto al iets met me, laat staan in het echt. Dan kun je namelijk de gladde lak over de mooie rondingen voelen. Afijn, ik denk dat je me wel begrijpt.

Of de Mercedes 300SL, de Gullwing. Ook die auto spreekt voor zich. Zelfs na bijna 75 jaar is dat nog het toonbeeld van elegantie en ingetogen kracht, met een vleugje ‘joy de vivre’ in de vorm van de legendarische vleugeldeuren. Alleen kijken is al mooi, kun je nagaan als je hem hoort, of als je er zelf in mag rijden.

En zo kunnen nog wel even doorgaan. De Corvette C4, enorm sexy. Of de Ferrari F355, idem. En iets in mij vindt zelfs het uitgaande model Porsche Cayenne Turbo een sexy apparaat. In de juiste kleur en niet als coupé, anders is het meteen een lelijk stuk vreten.

Maar wat is voor mij persoonlijk dan echt de meest sexy auto ooit? Na lang wikken en wegen kan dat er maar eentje zijn. En dat is de Ferrari 250 GTO. Niet alleen vanwege zijn ‘heritage’, maar vanwege alles. De Colombo V12, de gaten en de rondingen op de juiste plekken, het geluid en de mogelijkheid om er nog echt hard mee te gaan.

Als je durft, want ze zijn helaas niet gratis. En ja, daarmee is de eerste stem binnen in deze officieuze verkiezing van de meest sexy auto ooit gemaakt. Wij verheugen ons op de volgende stemmen. Dat kan overigens ook via [email protected], als je liever niet hier reageert.

Laat je het weten? Met toelichting? Fijn en bedankt.