Autoblog.nl

Weet jij wat de meest sexy auto ooit is?

Auteur: , gepost om 31 Reacties

Is gewoon een vraag hè? Weet jij het?

Ja, de meest sexy auto ooit. Welke moet dat zijn? Zoals ik al zei, het is echt een vraag, dus geen soort tease naar de meest sexy auto ooit. Want wij hier willen het graag van jou weten. Volgende week zetten wij de resultaten onder elkaar en weten wij het allemaal.

En dan even de spelregels. Nou, die zijn er eigenlijk niet, behalve dat je maar 1 auto mag noemen. Als je er meer noemt, zal alleen de eerste worden meegenomen. En wat ‘sexy’ dan precies inhoudt? Dat bepaal je lekker zelf!

Wat is de meest sexy auto?

Persoonlijk denkt ondergetekende bij een sexy auto aan iets waarvan mijn bloeddruk letterlijk een beetje stijgt. Ja, er zijn namelijk echt auto’s die je als een schitterend geboetseerd kunstwerk kunt zien en dat doet echt iets met me. En met velen met mij, blijkt wel uit de bezoekersaantallen van de verschillende musea her en der over de wereld verspreid..

Een voorbeeld, ik vind de Porsche 964 Turbo 3.6 echt enorm sexy. Deze auto heeft de bolle billen van een mooie Braziliaanse, maar ook de klasse van een dame in mantelpakje, terwijl je weet dat ze je ook helemaal de baas kan, zoals een ware topsportster dat kan.

Op de plaatjes doet de auto al iets met me, laat staan in het echt. Dan kun je namelijk de gladde lak over de mooie rondingen voelen. Afijn, ik denk dat je me wel begrijpt.

Of de Mercedes 300SL, de Gullwing. Ook die auto spreekt voor zich. Zelfs na bijna 75 jaar is dat nog het toonbeeld van elegantie en ingetogen kracht, met een vleugje ‘joy de vivre’ in de vorm van de legendarische vleugeldeuren. Alleen kijken is al mooi, kun je nagaan als je hem hoort, of als je er zelf in mag rijden.

En zo kunnen nog wel even doorgaan. De Corvette C4, enorm sexy. Of de Ferrari F355, idem. En iets in mij vindt zelfs het uitgaande model Porsche Cayenne Turbo een sexy apparaat. In de juiste kleur en niet als coupé, anders is het meteen een lelijk stuk vreten.

Maar wat is voor mij persoonlijk dan echt de meest sexy auto ooit? Na lang wikken en wegen kan dat er maar eentje zijn. En dat is de Ferrari 250 GTO. Niet alleen vanwege zijn ‘heritage’, maar vanwege alles. De Colombo V12, de gaten en de rondingen op de juiste plekken, het geluid en de mogelijkheid om er nog echt hard mee te gaan.

Als je durft, want ze zijn helaas niet gratis. En ja, daarmee is de eerste stem binnen in deze officieuze verkiezing van de meest sexy auto ooit gemaakt. Wij verheugen ons op de volgende stemmen. Dat kan overigens ook via [email protected], als je liever niet hier reageert.

Laat je het weten? Met toelichting? Fijn en bedankt.

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  12. ghengiskhan zegt

    Auto’s en sexy zijn voor mij twee compleet verschillende dingen. Het enige wat er bij in de buurt komt is een Porsche 917K, en in het bijzonder de achterkant, waar je onder die spoiler de techniek kan bekijken. Alsof je op de roltrap achter een mooie vrouw met een minirok staat…

  14. bierbuik zegt

    De Eagle Speedster!
    Het design van de E-type, maar dan nog cleaner en het geluid is fantastisch!
    Jammer dat ik hem hoogstwaarschijnlijk nooit kan betalen, en dat ik hem waarschijnlijk ook nooit in het echt zal ervaren..

  22. AZIZ zegt

    https://motor.elpais.com/wp-content/uploads/2023/07/Ariel-Atom-4R-trasera.jpg

    Stel je voor: de zon zakt langzaam weg achter de horizon van de Ardeche, maar de asfaltlinten voor je zijn nog gloeiend heet. Je kijkt naar de machine op de foto de Ariel Atom 4R.

    Dit is een mechanisch skelet dat jou uitnodigt voor een affaire die je je leven lang niet zult vergeten.

    Het Voorspel
    Je nadert de machine. Er is geen deur om te openen, geen zacht leer om in weg te zinken. Je stapt over het witte buizenframe heen, een beweging die bijna intiem voelt, en laat je zakken in de kuipstoel die strak om je heupen sluit. Het interieur? Dat bestaat niet. Je kijkt recht door het frame naar de voorwielen. Je ziet de mechaniek ademen, de ophanging trillen, klaar om te bewegen.

    De Ontsteking
    Je drukt op de startknop. Achter je rug brult de turbo-gevoede Honda-motor tot leven. Geen beschaafde brom, maar een rauw, metaalachtig gegil dat direct je ruggengraat omhoog kruipt. De luchtinlaat, die net boven je hoofd zit (die zwarte snorkel met het Ariel-logo), begint lucht te zuigen met een sissend geluid dat klinkt als een roofdier dat zich klaarmaakt voor de sprong.

    De Daad
    Je trapt het gas in en de wereld verandert in een waas.

    0 naar 100 km/u? Voordat je “sexy” kunt zeggen (ongeveer 2,7 seconden).

    De wind: Die slaat niet tegen je aan, die probeert je gezicht te herprofileren. Zonder voorruit is de ervaring totaal; je ruikt de verbrande benzine, je voelt de hitte van de motor en je proeft de adrenaline.

    De bocht: De enorme achtervleugel drukt de auto tegen het asfalt alsof hij er verliefd op is. Je stuurt met je vingertoppen, elke millimeter beweging wordt vertaald in een brute koerswijziging.

    De “Afterglow”
    Als je uiteindelijk stopt en de motor uitzet, tikt het metaal na terwijl het afkoelt. Je handen trillen nog een beetje van de feedback door het stuur. Je bent doof, je haar zit vreselijk en je hebt waarschijnlijk een vlieg tussen je tanden… maar je kijkt achterom naar die witte buizen en die gigantische vleugel en je weet: dit was de meest intense date van je leven

Geef een reactie

Autoblog

Merken