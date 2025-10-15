Video: BMW M4 kust een vrachtwagen

De vrachtwagenchauffeur werd keihard verrast door deze BMW.
Een zware crash tussen de trucker en een BMW, gelukkig konden ze het nog navertellen.
Bekijk ook deze video: Motorrijder heeft schone onderbroek nodig
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
De vrachtwagenchauffeur werd keihard verrast door deze BMW.
Een zware crash tussen de trucker en een BMW, gelukkig konden ze het nog navertellen.
Bekijk ook deze video: Motorrijder heeft schone onderbroek nodig
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Mini Joe zegt
Altijd weer die BMW
kniesoor zegt
Ik zeg het je : ‘t is tUiGh, allemaal !!!1elf!!