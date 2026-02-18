Dronken door je eigen auto naar huis gebracht worden mag dus niet

Is dat ook weer duidelijk…

Nieuwe auto’s kunnen natuurlijk steeds meer zelf en dat betekent ook dat mensen de grenzen van wat mag gaan opzoeken. En daar reageren overheden dan weer op, zoals we gisteren al schreven. In China ben je zelf verantwoordelijk voor wat jouw auto doet, ook al raak jij het stuur dus niet aan.

Dat gezegd hebbende, willen we toch even een verhaal uit dat land met je delen. Een man met een EV die ook een beetje zelf kon rijden dacht hét ei van Columbus te hebben gevonden als het aankwam op dronken rijden.

Hij had namelijk een illegaal appje gedownload waarmee de veiligheidssystemen van zijn beperkt zelfrijdende auto konden worden omzeild. Kort gezegd, de auto zou in theorie écht van de kroeg naar huis moeten kunnen rijden. En de kroeg zeggen we er niet zomaar bij.

Dronken naar huis rijden mag gewoon niet

Dat was namelijk waar de beste man zijn avond had doorgebracht. En na de nodige glazen Baijiu (of Heineken biel, kan ook) krijg je al snel goede ideeën, zo bleek. De waggelende Chinees gaf zijn auto namelijk de opdracht om voor hem naar huis te rijden. Eind goed, al goed, zou je denken.

Nou niet dus. De plaatselijke hermandad vond het een vreemd gezicht, een auto die door de straten bewoog maar geen bestuurder had en stopte het vehikel. Daar stuitten ze op de aangeschoten man en besloten hem toch maar even te laten blazen. Resultaat, een promillage van 1,14, dus zo’n 6 glazen drank.

Maar dat was niet het ergste, dat waren zijn eerdere veroordelingen voor dronken rijden én het feit dat hij zijn auto illegaal had aangepast om dus zelf te kunnen rijden. En dan ben je de pineut, zeker in China. Oké, de boete van omgerekend 500 euro is nog tot daar aan toe, maar de 45 dagen die hij in de gevangenis mocht verblijven is dat allerminst.

Kortom, mocht je je in China eens laven aan de plaatselijke lekkernijen in glas, vergeet dan niet om je naar huis te laten brengen door een echt persoon, waarmee maakt niet echt uit. Het liefst ook door iemand die niet gedronken heeft.

Is wel zo veilig.