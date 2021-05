Zoveel marge pakt een tussenverkoper blijkbaar - Autoblog.nl

De marge die een tussenverkoper kan pakken is niet mals. Daar koop je bijna nog zo’n kekke youngtimer van!

Niets is leuker dan naar auto’s kijken. Een beetje struinen op het internet, zoekend naar die ene parel die je maar wat graag aan je wagenpark wil toevoegen. Nou ja, wagenpark: je begrijpt de strekking. Shoppen is altijd leuk.

Natuurlijk is geld altijd een dingetje. Natuurlijk, een Chevrolet Chevelle SS454 uit 1970 is geweldig, maar ook een beetje onbetaalbaar. Een 5 Serie Touring is compleet anders, maar wel betaalbaar. De ‘E34’ begint behoorlijk zeldzaam te worden. Zeker de stationwagon-versie zie je telkens minder tegenwoordig. Af en toe komt er eentje voorbij. Soms een peperdure M5 met weinig kilometers en soms een auto als onderstaande:

Tussenverkoper

Keurig toch? een nette BMW 5 Serie uit 1995 met relatief weinig kilometers. Zo’n E34 is een van de gaafste Tourings (ondanks het ontbreken van een Hofmeisterknik). Maar zoals jullie zien is de advertentie een print-screen van een mobiele applicatie. Geen linkje. Waarom niet? Simpel: de advertentie is heel toevallig verlopen.

Maar niet getreurd, de auto heeft zijn weg gevonden naar een tussenverkoper. Natuurlijk is het niet vreemd om een auto via een tussenpersoon te verkopen. Denk aan consignatieverkoop, bijvoorbeeld. Dat de auto nu via een tussenhandelaar verkocht wordt, is dus niet opmerkelijk. Wat wel opmerkelijk is, is de vraagprijs.

Duurder geworden

De 5 Serie is namelijk een tikkeltje duurder geworden. De originele vraagprijs was 5.200 euro. Een behoorlijk scherp bedrag voor een vrij kale, eenvoudige E34 met ‘knakige’ achterlichten. Echter, de tussenverkoper heeft de auto gewassen en een paar mooie foto’s geschoten. Ook zijn de boekjes als een waaier uitgelegd op een tafel. Dat is extreem veel moeite voor een occasion. Al die kostbare moeite is natuurlijk niet gratis. Die peperdure noeste arbeid moet ergens van bekostigd worden.

De auto is daarom nu voor jou voor, eh: 10.940 euro! Slik. Dat is het dubbele! Nu is de prijs voor een dergelijke zeldzame auto lastiger te bepalen. Er staan enkele te koop in Nederland voor zo’n 10 mille, maar die zijn veel luxer en hebben een grotere motor. Maar hey, mocht je weten hoeveel marge naar de tussenverkoper gaat, nu weet je het.