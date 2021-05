Meer dan 10.000 Nederlandse toeschouwers welkom op TT Assen - Autoblog.nl

TT Circuit Assen heeft een overeenstemming bereikt en mag daardoor meer dan 10.000 Nederlandse toeschouwers welkom heten.

Langzaam maar zeker is er steeds meer mogelijk. En dat betekent ook dat lege stoeltjes langs het circuit gevuld mogen worden. Eindelijk kan de auto- en motorsport ook weer massaal beleeft worden in plaats van thuis achter de televisie. Vandaag heeft TT Circuit Assen bekendgemaakt dat ze veel publiek mogen ontvangen tijdens een motorsport evenement in juni.

TT Assen toeschouwers

Het gaat hier om de 90e Motul TT Assen. Het event zal plaatsvinden van 25 tot en met 27 juni 2021. Per dag zijn er 1.500 Nederlandse toeschouwers welkom. TT Circuit Assen heeft een overeenstemming bereikt met de veiligheidsregio Drenthe, de gemeente Assen en promotor Dorna.

Op vrijdag 21 mei gaat de kaartverkoop van start. Let wel, dit is de voorverkoop exclusief voor trouwe bezoekers. TT Assen neemt zelf contact op met personen die in aanmerking komen voor die kaarten. Na een periode van twee weken krijgen ook de gewone stervelingen kans om een kaartje te kopen.

Tickets als een malle inslaan is er niet bij. Per klant zijn er maximaal 4 kaarten per dag beschikbaar om te kopen. Op de tribune dient men 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Behalve als je uit hetzelfde huishouden komt. Tickets kunnen enkel online gekocht worden, kaartverkoop aan de deur op het circuit in Assen is er niet bij.

Iedere tribune is een bubbel. Per tribune is een deel van het parkeerterrein ingericht. Hoewel de regelgeving nog niet honderd procent is vastgelegd, verwacht TT Assen alleen bezoekers te ontvangen die een negatieve (snel)test kunnen overleggen.