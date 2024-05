Zoveel verdient een supercar dealer

En dat is best indrukwekkend

Openheid van zaken. Het is niet perse een echt Nederlandse eigenschap. “Hoeveel verdien jij eigenlijk?” is niet een vraag waar de meeste mensen direct op zitten te wachten. Waar mogelijk wordt dit ook vakkundig verborgen en proberen ondernemingen vaak zo min mogelijk te publiceren over de resultaten.

Hoe leuk is het dan ook om wel een keertje inzage te hebben in de resultaten van een supercar dealer. Het Britse Car Dealer Magazine viste de resultaten van Tom Hartley jnr uit de gedeponeerde cijfers en ging met hem om tafel over de resultaten van 2023.

Tom Hartley jnr. is geen onbekende voor de doorgewinterde Autobloglezer. Onlangs verscheen hij nog op deze pagina’s omdat hij zijn 10 jarige zoon rijles gaf in een Ferrari 288 GTO. Maar vooral is hij bekend van de klassieke grand turismo’s en supercars die met enige regelmaat door zijn handen (en boeken) gaan.

bron: Car Dealer Magazine

Dat waren er in het boekjaar 2023 zo’n 77 en met die verkopen wist hij de lieve som van 20 miljoen pond onderaan de streep over te houden. Een dikke 23 miljoen euro winst dus. Een kleine 300.000 euro winst per verkochte auto.

Het zal je niet verbazen dat we het hier niet hebben over 77 ‘reguliere’ supercars. Hartley begeeft zich in het hogere segment. Zo lanceerde hij onlangs de verkoop van een Aston Martin DB4 Zagato, na een restauratie van 2 jaar. Gevraagd naar de prijs gaf hij koeltjes aan: “denk boven de 10 miljoen pond”.

Voorraad van het niveau 250 GTO

Tom geeft zelf aan dat zijn kracht is dat hij erg kritisch is op zijn stock en niet zomaar alles inkoopt. Zo was hij vorig jaar kritisch op de historie van deze 250 GTO / 330LM. Maar dat kan ook zijn omdat hij kort daarna ZELF een Ferrari 250 GTO in stock had.

De omzet die over zijn eigen boeken liep was meer dan 180 miljoen pond. Daarnaast verkocht hij ook nog een aantal auto’s op consignatie basis. Dus daarvoor ontving hij commissie. Wanneer je de waarde van die auto’s meetelt, dan bedroeg de omzet meer dan 200 miljoen pond..

Voor de autoverkopers die dit artikel lezen. In 2023 haalde hij een brutomarge van 13,2% per verkochte auto. Op het moment dat hij de cijfers deponeerde had zijn voorraad een waarde van 72 miljoen pond (niet gefinancierd!) en stond er 32 miljoen pond op de bank! Dus als je een interessant inruilertje hebt voor Tom, hij kan nog wel iets inkopen waarschijnlijk om zijn voorraad aan te vullen.

Dus ja, er valt nog wel wat te verdienen in de autohandel. Als je de juiste niche vindt..

via: Car Dealer Magazine

foto: Tom Hartley Junior