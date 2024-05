De gaafste moderne Alfa is nu nóg gaver

Hoe maak je een extreem gave Alfa nog gaver? Met een handbak!

De Alfa Romeo 8C is een auto die bij menig petrolhead (inclusief ondergetekende) in het lijstje met droomauto’s staat. Alleen al vanwege het bloedmooie design, wat nog even fraai is als 17 jaar geleden. En die Maserati V8 is natuurlijk ook fantastisch.

Toch is de Alfa Romeo 8C nog voor verbetering vatbaar, zo vinden de mannen van Officine Fioravanti. Zij zijn niet bang om geliefde modellen onder handen te nemen, want je kunt ze kennen van hun Testarossa-restomod. Hun volgende project is dus een Alfa Romeo 8C.

Wat is er volgens Fioravanti mis met een Alfa Romeo 8C? Nou, de bak bijvoorbeeld. Dat is een gerobotiseerde handbak, dus daar heeft Fioravanti wel een punt. Wat hebben ze daarom gedaan? De 8C voorzien van een handbak. Met een open schakelpatroon. Het kan dus: een Alfa 8C nóg gaver maken.

Het is overigens niet de eerste 8C met een handbak. Alfa Romeo had namelijk een prototype van de 8C die ook over een handbak beschikte. Het bleef helaas bij een prototype: de productieauto kreeg een gerobotiseerde handbak, net als de Maserati’s met dezelfde V8.

De handbak is niet de enige verbetering die Officine Fioravanti heeft doorgevoerd. Het onderstel is ook aangepast met verstelbare Öhlins-dempers. Daarnaast heeft de motor (die standaard 450 pk levert) meer vermogen gekregen, maar het is nog niet bekend hoeveel precies. In het interieur zien we ook nieuwe stoelen, opgetrokken uit carbon.

Informatie en foto’s zijn op dit moment nog schaars, maar we vinden het nu alvast een heel gaaf project. Het enige minpuntje is dat er nu op diverse plekken een afkorting van een zeker online videoplatform staat.