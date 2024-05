Nóg een Bugatti rijdt 400+ op de Autobahn [video]

Voor de tweede keer heeft een Bugatti-eigenaar daadwerkelijk 400 km/u gereden met zijn auto.

Werken bij Bugatti is een hele ondankbare taak. Je bouwt namelijk een technologisch hoogstandje wat in staat is om meer dan 400 km/u te rijden en vervolgens rijdt de eigenaar er alleen stapvoets mee door Monaco. Nu is er echter een eigenaar die wél het potentieel van de Bugatti Chiron heeft benut. En nog legaal ook, want hij deed het op de Autobahn.

Zoals jullie wellicht nog weten is deze stunt al een keer eerder uitgehaald. In 2021 reed een Tsjech 417 km/u op de Autobahn met zijn Bugatti Chiron. Dit deed het nodige stof opwaaien en onder andere het Duitse ministerie van Verkeer sprak hun afkeer uit over deze actie. De conclusie van het Duitse OM was echter dat het volledig legaal was.

Dat opent dus de deur voor een volgende Autobahn-run met een Bugatti. Er is nu weer iemand zo gek geweest: een zekere Omid Mouazzen besloot zijn Chiron naar de 400 km/u te jagen op de Autobahn. Hij heeft al de nodige kilometers afgelegd met zijn Chiron Sport, want vorig jaar deed hij mee aan de Gumball 3000.

Op de video is te zien dat hij de 412 km/u aantikt op de teller. Dat is nét geen record, want de eerdergenoemde Tsjech reed 414 km/u op de teller. Maar goed, 412 km/u is natuurlijk alsnog bizar snel. Veel harder dan dit is ook niet mogelijk in een Chiron, want de auto is begrensd (!) op 420 km/u.

Gelukkig voor Omid lag er dit keer geen trap op de Autobahn. Dat was namelijk wel het geval tijdens de Gumball 3000. Toen raakte de splitter van de Chiron beschadigd omdat er een keukentrap op de weg lag. Zo’n geintje moet je natuurlijk niet hebben als je 400 km/u rijdt.