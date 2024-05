Oud vs. nieuw: Porsche 992

We zetten de oude en de nieuwe 992 naast elkaar om álle uiterlijke wijzingen te vinden.

Het autonieuws van deze week is de vernieuwde Porsche 911. Na de introductie van de watergekoelde motoren en de turbo’s in het nu tijd voor de volgende stap: een hybride 911. Het onderwerp van gesprek was dus vooral de techniek, maar we gaan nu ook nog even de uiterlijke wijzigingen onder de loep nemen. Daarbij hebben we ook echt een loep nodig, want de uiterlijke wijzingen zijn een stuk conservatiever dan de technische wijzigingen.

Porsche 992 Carrera

Wouter vertelde al het één en ander in de video, maar we zetten ze nu even naast elkaar, zodat je kunt vergelijken. Te beginnen met de standaard Carrera. Hier zijn de verschillen het kleinst, maar ze zijn er weldegelijk. De koplampen bijvoorbeeld. Die zijn nog net zo rond als eerst, maar de LED-verlichting is wel anders. Dat betekent dat de verlichting uit de bumper is verdwenen: alles is nu geïntegreerd in dezelfde luchtunit. Daardoor is er ruimte voor grotere luchtinlaten in de voorbumper.

Als we de achterkant bestuderen zien we dat de achterlichten nu één horizontale balk vormen. Dit zagen we voor het eerst op de Taycan en het wordt nu geïmplementeerd op alle modellen. De uitlaten zijn nog hetzelfde, maar de achterbumper is wel ietsje agressiever geworden. Als je goed kijkt zie je dat ook het luchtrooster achterop gewijzigd is. Je kan het maar weten.

Interieur

Het interieur is een gevalletje ‘zoek de verschillen voor gevorderden’. Maar ook hier zijn er verschillen. Net als bij de andere nieuwe Porsches is de draaiknop vervangen door een gewone startknop. Daarnaast is een Drive Mode-knop op het stuur. Verder hebben de analoge tellers het veld moeten ruimen, de 992.2 is helemaal anno 2024 met een digitaal instrumentarium.

Met de achterbank is ook nog wat bijzonders aan de hand. Die schittert namelijk door afwezigheid op de vernieuwde 992. De coupé heeft standaard geen achterbank meer. Gelukkig kun je die wel gewoon aanvinken op de optielijst, zonder meerprijs.

Porsche 992 Carrera GTS

De Carrera GTS moeten we nog even afzonderlijk behandelen, want die wijkt meer af van de vorige generatie. We moeten er wel bij zeggen dat dit in principe de SportDesign-bumpers zijn die je ook op de normale Carrera kunt krijgen. Dan hebben ze echter niet de opvallende verticale lamellen (die ook dicht kunnen).

Dat is meteen het belangrijkste verschil tussen de nieuwe GTS en de oude: de nieuwe heeft een voorbumper die een stuk agressiever is. Zo van voren lijkt het bijna een GT3. We zijn dus benieuwd hoe agressief die wordt.

Aan de achterzijde kun je de GTS herkennen aan de uitlaten. Die zijn naar het midden toe gekropen. De ovale vorm is dan weer niet uniek voor de GTS, die heeft de normale Carrera ook als je het SportDesign-pakket aanvinkt. Maar je kunt dus wel degelijk zien dat je met een GTS te maken hebt, waar dat vaak nogal lastig is bij Porsche.

Als je een Porsche 992 spot weet je nu dus waar je op moet letten om de nieuwe te herkennen. En je kunt meteen als een getrainde spotter zien om welke variant het gaat. Mocht je nog wat willen oefenen, dan kan dat in de configurator, want die staat al live.

Wil je dat Wouter hoogstpersoonlijk de wijzigingen aanwijst? Check dan de video: