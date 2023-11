Dit is de op één na duurste auto ter wereld (ooit!)

Slechts één keer bracht een auto meer geld op. Dames en heren, dit is de op één na duurste auto ter wereld.

De snelste of duurste auto ooit blijft mensen tot de verbeelding spreken, ondanks dat de kans dat ze er in zullen rijden – laat staan bezitten – in feite uitgesloten is. De Ferrari 250 GTO was nieuw al bijna onmogelijk om te kopen. Want alleen heel erg rijk zijn was niet voldoende.

Je moest de goedkeuring van Enzo Ferrari krijgen alvorens je er eentje MOCHT kopen. Deze ietwat hautaine doch effectieve houding tactiek past Ferrari alsnog toe bij haar bijzondere modellen.

Bij speciale modellen wordt je namelijk uitgenodigd om er eentje te mogen kopen. Maar, bij de 250 GTO moest je dus de goedkeuring van Il Commendatore hebben om je zuurverdiende geld aan uit te geven.

Op één na duurste auto aller tijden

Van de 33 exemplaren van de 250 GTO is er geen eentje hetzelfde. De aluminium koetswerken werden geklopt door Scaglietti met de hand. Hierdoor zijn er kleine verschillen tussen de modellen onderling. Het exemplaar dat je op deze Autoblog-pagina zit shinen, is extra bijzonder. De auto werd onlangs geveild (vannacht) en het is simpelweg de op één na duurste auto ooit!

Laten we maar beginnen met het stratosferische bedrag: de auto is afgehamerd op een bedrag van 51.700.000 dollar. Dat is omgerekend 48.330.452,50 euro, bijna net zoveel als de nieuwe Polo GTI met wat opties en BPM (na de nieuwe kabinetsformatie).

In dit geval zien we dat de auto ‘250 GTO’ én ‘330 LM’ genoemd wordt. Het is toch het één of het ander in dit binaire spectrum van traditionele conservatievelingen? Klopt helemaal! Vroeger zat er niet zoveel verschil tussen een sportauto en een raceauto.

Van 3 naar 4 en weer terug

De auto begon zijn leven als 250 GTO, maar kreeg later de 4.0 liter V12 en dus automatisch de naam 330 (de naam slaat op het aantal CC’s per cilinder). De auto werd tweede op de 1.000 km van Nürburgring en deed ook mee aan de 24 uur van de Le Mans, waar de auto niet finishte. Daarna kwam de 330 LM terug naar de fabriek, kreeg die weer zijn originele motor (en naam) en werd je tante je nieuwe oom.

Ferrari verkocht de auto aan een particulier en sindsdien bleef de auto onderdeel van één en dezelfde collectie. Tot en met vanacht dus, want de auto is geveild door RM Sotheby’s. Het bedrag is dus het op één na hoogste ooit dat betaald is voor een auto. Het record staat alsnog op naam van de Mercedes 300 SL Uhlenhaut coupé, waar er slechts twee van gemaakt zijn. Die bracht 133.679.975 euro op.

